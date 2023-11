FC Schalke 04: Jugendliche Fans verprügelt – weil sie HIER S04-Klamotten trugen?

Am Freitagabend hatte der FC Schalke 04 nicht viel zu jubeln. Mit 1:2 verloren die Knappen gegen den Fußball-Zwerg aus Elversberg (hier alle Details). Nach einer kurzen Aufwärtsphase riss man mit der Niederlage gleich alles wieder ein.

Für zwei jugendliche Fans kam es an diesem Abend allerdings noch schlimmer. Nach der Niederlage des FC Schalke 04 gerieten sie in eine körperliche Auseinandersetzung – weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren?

FC Schalke 04: Fans bedroht und geschlagen

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend (10. November) einige Stunden nach dem Abpfiff der S04-Partie gegen Elversberg. Laut Polizei seien zwei 17-Jährige gut als Schalke-Fans erkennbar am Essener Hauptbahnhof gewesen.

Dort stießen sie auf zwei andere männliche Personen (17 und 18 Jahre alt). Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zunächst hätten der 17- und der 18-Jährige die beiden Schalker unter Androhung von Schlägen aufgefordert, ihnen ihre FC-Schalke-04-Fan-Schals auszuhändigen.

Als sie dem nicht nachkamen, schlugen die Angreifer auf die beiden ein, entrissen ihnen die Schals und versuchten anschließend, zu flüchten. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen im Gesicht.

Täter gefasst

Weit kamen die beiden Täter allerdings nicht. Einsatzkräfte griffen die beiden auf und brachten sie zur Dienststelle. Dort wurden auch die geklauten Schals sichergestellt. Gegen die beiden Essener wird nun wegen Raubs ermittelt.

Wie genau es zu dem Streit kam, ist nicht bekannt. Allerdings herrscht zwischen Essener und Schalker Fußballfans nicht gerade das beste Verhältnis. Ob die Täter eine Verbindung zum Fußballverein Rot-Weiss Essen haben, ist nicht klar.

FC Schalke 04: Euphorie dahin

Für die jungen Fans war es letztlich ein Horror-Abend – auch wenn sie ihre Klamotten wieder bekamen. Im Verein ist die Euphorie nach der Elversberg-Niederlage ebenfalls wieder komplett dahin. Man bleibt im Tabellenkeller.