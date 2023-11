FC Schalke 04 patzt gegen Elversberg – eine Sache regt die Fans mächtig auf

Dämpfer für die königsblaue Trendwende in der Zweiten Bundesliga! Nach zuletzt zwei Siegen in Folge stolpert der FC Schalke 04 über den Fußballzwerg aus Elversberg (mehr Infos zum Spiel liest du hier). Trotz größtenteils sehr engagierter Leistung reicht es für die Knappen nicht zum nächsten Dreier.

Das lag in großen Teilen auch an einem erschreckend schwachen Start in die Partie. Beim FC Schalke 04 lief zunächst gar nichts zusammen. Elversberg nutzte das eiskalt aus und stellte den Gegner vor eine Aufgabe, die dieser nicht mehr lösen konnte.

FC Schalke 04: Schlimme Abwehrfehler

Es dauerte keine sieben Minuten, da lag die Heimmannschaft bereits hinten. Schalke verschlief den Start in die Partie völlig. Die Abstimmung in der Defensive stimmte überhaupt nicht. Elversberg nahm die Einladung auch sofort an.

+++ Fans mit Pfeifkonzert – doch nicht die Spieler sind schuld +++

Denn nach einer Balleroberung bekam SVE-Spieler Paul Stock in der Schalker Hälfte an die Kugel. Der Mittelfeldspieler lief los – und lief und lief und lief. Kein S04-Verteidiger fühlte sich berufen, ihn zu stoppen. Stock sagte danke und schloss vom Sechzehner erfolgreich ab.

Und es kam noch schlimmer für den FC Schalke 04. Nach 21 Minuten erhöhte Jannik Rochelt (hier mehr zu ihm) mit einem traumhaften Schlenzer das zweite Tor. Auch hier waren die königsblauen Lücken viel zu groß, sodass er beinahe unbeirrt agieren konnte.

S04-Probleme bleiben

Damit zeigt sich, dass Geraerts das Allheilmittel für die Knappen auch noch nicht gefunden hat. Die schwache Anfangsphase stieß bei den Fans auf großes Unverständnis. Sie konnten einfach nicht verstehen, wie man eine Startphase im heimischen Stadion so verschlafen konnte. Zumal Elversberg eine solche Kulisse noch nie gesehen hatte.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Anschließend wurde es jedoch schlagartig besser. Schalke fing sich und insbesondere Kenan Karaman arbeitete daran, dass seine Mannschaft zurückkommt. Noch vor der Halbzeit erzielte er den Anschluss, hatte noch weitere Chancen. Doch ein zweites Tor wollte nicht mehr gelingen.

FC Schalke 04: Aufschwung gestoppt

Damit findet auch der kleine Aufschwung der letzten Wochen ein jähes Ende. Mit Siegen gegen Hannover und Nürnberg hatte man den Relegationsplatz verlassen. Doch noch immer läuft nicht alles rund.