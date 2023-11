Schalke 04 – Elversberg: Fans mit Pfeifkonzert – doch nicht die Spieler sind schuld

Pfiffe zur Halbzeit in der Veltins Arena. Nanu, sind die Knappen etwa wieder in den erfolglosen Rumpelfußball vom Saisonbeginn zurückgefallen? Diesen Eindruck hätte man bekommen können, wenn man die ersten Minuten zwischen Schalke 04 und Elversberg sah (hier mehr rund um das Spiel).

Doch hinter dem Frust der S04-Anhänger steckte etwas ganz anderes. Kurz vor der Halbzeit bei Schalke 04 – Elversberg war der Schiedsrichter nämlich in Ungnade gefallen. Eine Szene regte alle Königsblauen tierisch auf.

Schalke 04 – Elversberg: Katastrophen-Beginn

Einige Male hatten die Spieler in Königsblau in dieser Saison ihre Fans schon unangenehm überrascht. Der Fehlstart unter Thomas Reis hatte Pfiffe und sogar eingestellten Support nach sich gezogen. Nach zwei Erfolgen unter Karel Geraerts wirkte der Beginn des Elversberg-Spiels wie ein Rückfall in diese Zeit.

Denn die Knappen begannen fahrig, machten viele Fehler und lagen schnell 0:2 zurück. Die desaströse Leistung der Abwehr in beiden Tor-Szenen ließ einem angst und bange werden. Doch Schalke 04 fing sich gegen Elversberg, kämpfte sich bis zur Halbzeit auf ein Tor heran und hatte noch weitere gute Möglichkeiten.

Schiri sorgt für Wut

Als Schiedsrichter Martin Petersen schließlich zur Halbzeit pfiff, gab es trotz der deutlichen Leistungssteigerung dann erstmal Pfiffe. Diese galten allerdings dem Unparteiischen. Denn S04 war so gar nicht mit einer Gelben Karte gegen Kenan Karaman kurz zuvor zufrieden.

Karaman hatte im Mittelfeld mit gestrecktem Bein erst den Ball und dann seinen Gegenspieler getroffen. Den Pfiff verstanden die Schalker daher nicht. Es kam zu einer Rudelbildung, die Emotionen kochten. Kurz darauf fiel dann eben der Halbzeitpfiff, da hatten sich die Gemüter auf der Tribüne noch nicht beruhigt.

Schalke 04 – Elversberg: Rückschlag für Geraerts

Zwar fing sich Schalke im Verlauf des ersten Durchgangs, doch die Partie begann zunächst mit einem Rückschlag – und zwar nicht den Gegentoren. Denn beim Aufwärmen verletzte sich Keeper Ralf Fährmann.

Karel Geraerts war daher noch vor Anpfiff zu einem unfreiwilligen Tausch gezwungen. Stattdessen hütete Justin Hekeren den Kasten.