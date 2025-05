Schalke – Elversberg: Ultras-Knall zum Abschluss! Stimmung ist endgültig gekippt

„Endlich ist es vorbei“, das werden sich viele Fans des FC Schalke 04 denken, wenn am Sonntag (18. Mai) der Schlusspfiff gegen die SV Elversberg ertönt. Eine weitere enttäuschende Saison haben die Königsblauen hinter sich. Statt oben mitzukämpfen, war wieder Abstiegskampf angesagt.

Erst kurz vor dem Ende hat Schalke den Klassenerhalt perfekt machen können. Viele Anhänger sind erleichtert, aber wollen eine weitere Zittersaison in der unteren Tabellenhälfte nicht erleben. Beim Spiel gegen Elversberg haben sich jetzt auch die Ultras deutlich zu Wort gemeldet.

Schalke – Elversberg: Ultras-Kritik an S04-Bosse

Statt oben um den Aufstieg zu spielen oder sich zumindest in der Tabelle mit den Top-Teams zu duellieren, beendet der FC Schalke 04 die Zweitliga-Saison 2024/25 erneut als enttäuschender Abstiegskandidat. Lange mussten die Knappen zittern, doch aufgrund der Patzer der Konkurrenten ist der Klassenerhalt sicher. Da ist es auch egal, wie die Partie gegen die SV Elversberg ausgeht.

Auch interessant: Schalke – Elversberg: Warnung für Fans! Es droht ein Mega-Chaos

Dass es so nicht weitergehen kann, ist Fans, Verantwortlichen und auch den Spielern bewusst. Ein solch großer Klub wie Schalke hat im Abstiegskampf der 2. Liga nichts zu suchen. Im Gegenteil: Der Revierklub gehört in die Bundesliga. Deshalb darf es eine weitere Zittersaison nicht geben.

Immer mehr Kritik kassieren die Verantwortlichen der Schalker: Vor allem CEO Matthias Tillmann und Aufsichtsrat-Chef Axel Hefer müssen sich immer wieder deutliche Worte anhören – allerdings nicht von den Ultras. Dem UGE hat es jetzt zum Saisonabschluss endgültig gereicht.

„Das Ergebnis eurer Arbeit“

Beim Heimspiel des FC Schalke gegen Elversberg hing über der Nordkurve ein Riesenbanner der aktiven Fanszene: „AR (Aufsichtsrat, Anm. d. Red.) und Vorstand: erneuter Abstiegskampf in Liga 2 – das Ergebnis eurer Arbeit!“ Rumms, eine deutliche Ansage in Richtung der Verantwortlichen.

Mehr Nachrichten für dich:

Für Tillmann und Co. dürfte es in den kommenden Wochen und Monaten also richtig ungemütlich werden. Die Ultras haben sich mit Kritik an die Bosse zurückgehalten, jetzt ist aber die Stimmung endgültig gekippt. Ob es sich in der kommenden Saison ändern wird?