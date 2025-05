Schalke – Elversberg: Warnung für Fans! Es droht ein Mega-Chaos

Letztes Spiel, ausverkauftes Haus und eine mögliche Aufstiegsparty: Es werden mehr als 62.000 Fans für das Spiel zwischen Schalke und Elversberg erwartet. Nicht die Königsblauen können den Aufstieg in die Bundesliga schaffen, sondern die Gäste aus dem Saarland.

Während Schalke dafür bekannt ist, auch bei Auswärtsspielen zahlreiche Fans mitzubringen, erleben die Knappen jetzt selbst den Ansturm von Gäste-Anhängern. Elversberg bringt gefühlt das ganze Dorf mit. Nur blöd, dass ausgerechnet an diesem Wochenende im Ruhrgebiet ganz schön viel Chaos auf den Straßen droht! Die Stadiongänger brauchen starke Nerven.

Schalke – Elversberg: Fans brauchen starke Nerven

Die Anreise vor einem Spieltag wird für viele Fans oft schon ohnehin stressig: volle Busse und Bahnen, volle Straßen und vor allem Autobahnen. Für das Spiel gegen Schalke und Elversberg wird aufgrund einiger Sperrungen mit einem sehr erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Der S04 warnt: Fans sollten ihren Weg zur Veltins-Arena deshalb frühzeitig antreten und mögliche Verzögerungen im Verkehrsfluss einplanen.

Autobahn 2: Die Anschlussstelle Herten ist für den Verkehr in Richtung Oberhausen gesperrt. Das Auffahren in Richtung Hannover ist nach Anpfiff möglich.

Autobahn 42: Die Anschlussstelle GE-Schalke ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird bis voraussichtlich bis Ende Juni andauern. Umleitungen mit dem roten Punkt sind eingerichtet. Sie führen über das Gelsenkirchener Stadtgebiet beziehungsweise die A42 zu den benachbarten Anschlussstellen Gelsenkirchen-Bismarck, -Zentrum und -Heßler.

Autobahn 42: Rund um das Autobahnkreuz Herne sind ebenfalls beide Fahrtrichtungen der A42, zwischen Herne-Crange und Herne-Baukau gesperrt.

Wer früher kommt, zahlt nichts

Es herrscht nicht nur wegen der bestehenden Baustellen Staugefahr, sondern auch wegen neuer Sperrungen. Fans, die zur Partie Schalke – Elversberg wollen, sollten also die Anreise früher antreten.

Auf den Parkplätzen B-E werden ab zwei Stunden vor Anpfiff Parkgebühren in Höhe von fünf Euro pro Fahrzeug erhoben. Stadionbesucher werden gebeten, ihre Parkgebühren entweder an einem der Kassenautomaten vor Ort, vollständig digital via QR-Code oder über die APCOA Flow App zu bezahlen. Wer früher kommt, zahlt nichts.