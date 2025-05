FC Schalke 04: Ohrfeige zum Abschied! Profi wird gnadenlos ausgepfiffen

Saisonabschluss beim FC Schalke 04! Nach dem zweiten Klassenerhalt in Folge wird man sich bei den Königsblauen eher darauf freuen, dass die Saison zu Ende ist. Im Sommer wird der nächste Umbruch erfolgen, Neuzugänge sollen für eine bessere Spielzeit und schöneren Fußball sorgen.

Abgänge gibt es beim FC Schalke 04 aber auch. Vor der Partie hat sich der Revierklub von einigen Spielern verabschiedet. Während es für die meisten Profis Applaus gab, wurde ein Spieler von den Fans gnadenlos ausgepfiffen.

FC Schalke 04: Pfiffe zum Abschied

Nicht einmal sechs Monate ist es beim FC Schalke 04 und schon ist die Zeit bei den Königsblauen vorbei: Aymen Barkok kam in der Winter-Transferperiode, um die Knappen in der Rückrunde zu verstärken. Am Ende wurde er zu einem Transferflop, der kurz vor dem Saisonende auch noch für einen Knall sorgte.

Auch interessant: Schalke – Elversberg: Ultras-Knall zum Abschluss! Stimmung ist endgültig gekippt

In den sozialen Netzwerken beleidigte Barkok einen Schalke-Fan, entschuldigte sich daraufhin und wurde von den Verantwortlichen suspendiert. Deshalb stand er auch in den letzten Spielen der Saison nicht mehr im Kader.

Vor dem Elversberg-Spiel wurde Barkok mit den anderen Profis, deren Verträge ausgelaufen sind, verabschiedet. Während es für alle Applaus gab, wurde Barkok von den S04-Fans im Stadion gnadenlos ausgepfiffen.

Unrühmlicher Abschied für Barkok

Für den 26-Jährigen endet die Zeit beim FC Schalke 04 also extrem bitter. Sportlich konnte der ehemalige Bundesliga-Profi kaum überzeugen, sorgte stattdessen abseits des Platzes für die Negativ-Schlagzeilen. Berichten zufolge soll er sich sogar während eines Spiels mit Co-Trainer Tim Hoogland angelegt haben. Dass die Fans ihn dementsprechend verabschieden, ist wohl keine Überraschung.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben Barkok hat sich der Revierklub aber auch bei anderen Spielern bedankt. Die Verträge von Mehmet Can Aydin, Marcin Kaminski, Tobias Mohr, Michael Langer, Ralf Fährmann und Dominick Drexler laufen aus und werden nicht verlängert. Sie bekamen alle Abschiedsgeschenke vom Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann und Direktor Profifußball Youri Mulder.