Noch schneller entlassen als auf Schalke! Ex-S04-Trainer schon wieder arbeitslos

Auf Schalke haben die Fans in den vergangenen Jahren schon viele Trainer kommen und gehen sehen. Höhepunkt dieser ständigen Wechsel an der Seitenlinie von Königsblau war sicherlich das Abstiegsjahr 2020/21. Insgesamt fünf verschiedene Übungsleiter hatten für S04 in dieser Saison jeweils die Verantwortung.

Für einen dieser Ex-Schalke-Trainer sah es bis zuletzt danach aus, als hätte er seine neue sportliche Heimat endlich gefunden. Doch nun erfolgt nach nicht einmal zwei Monaten schon wieder die Trennung – das hatte sich überhaupt nicht angebahnt!

Ex-Schalke-Coach Christian Gross in Ägypten entlassen

Christian Gross hat in seiner Trainerlaufbahn schon einiges erlebt, stand unter anderem schon in England, Ägypten und Saudi-Arabien an der Seitenlinie. Diese Erfahrung wollte sich auch der 2020 höchst abstiegsbedrohte FC Schalke 04 zu Nutze machen. Aus dem Nichts verpflichtete der damalige S04-Boss Jochen Schneider den Trainerveteranen, der bei Königsblau die Wende einleiten sollte. Etwas mehr als zwei Monate später war das Experiment allerdings schon wieder beendet, wenig später stieg Schalke in Liga zwei ab.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Torwart lässt S04-Fanherzen höherschlagen – „Schalke hat mich verbessert“

Sein Trainer-Comeback feierte Gross Ende vergangenen Jahres, als er bei seinem Ex-Klub Zamalek SC anheuerte. Unter seiner Regie ging es für die Ägypter wieder bergauf, in 13 Spielen konnte der 70-Jährige im Schnitt über zwei Punkte holen. Doch nun der Schock für Gross – der Schweizer muss nach nicht einmal zwei Monaten im Amt schon wieder gehen.

Interne Spannungen im Verein

Grund für seine Entlassung sollen interne Machtkämpfe sowie Spannungen im Verein sein. An den sportlichen Leistungen seiner Mannschaft dürfte es jedenfalls nicht gelegen haben, schließlich ist der Klub nach einem guten Saisonstart voll im Rennen um die ägyptische Meisterschaft.

Gross‘ Nachfolger bei Zamalek steht indes schon fest: Jose Peseiro wird den ehemaligen Schalke-Coach beerben. Der Portugiese trat zuletzt als Trainer der Nationalmannschaften von Nigeria und Venezuela in Erscheinung – und wagt nun sein nächstes Abenteuer in Ägypten.