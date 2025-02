FC Schalke 04: Ex-Torwart lässt S04-Fanherzen höherschlagen – „Schalke hat mich verbessert“

FC Schalke 04 und die Torwartposition – diese Parteien wurden zuletzt nie so wirklich beste Freunde. Nach zahlreichen Wechseln in den vergangenen Jahren versucht sich seit dieser Justin Heekeren als Nummer eins des S04. Auch er ist beim Revierklub nicht unumstritten.

Ein ehemaliger Keeper des FC Schalke 04, der als einer der wenigen Torhüter im königsblauen Trikot durch gute Leistungen zu überzeugen wusste, hat den Verein inzwischen verlassen. Nun blüht er in der Bundesliga groß auf – und hat für seinen Ex-Klub nur warme Worte übrig!

FC Schalke 04: Müller profitiert von Zeit beim S04

Als Marius Müller im Sommer 2023 auf Schalke aufschlug, war der Jubel bei den S04-Fans eher verhalten. Der 31-Jährige spielte zuvor in Luzern nur auf kleiner Fußballbühne, dazu hatte man mit Ralf Fährmann doch eigentlich einen soliden Keeper in den eigenen Reihen. Doch Müller setzte sich durch und zeigte starke Leistungen, die ihm schon ein Jahr später den Wechsel in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg bescherten.

Dort fungierte er bislang als Nummer zwei hinter dem überragenden Kamil Grabara – der sich gegen Eintracht Frankfurt jedoch am Oberschenkel verletzte und bis auf Weiteres ausfällt. Vertreter Müller vertritt den Polen seitdem bravourös. Von Nervosität ist beim Ex-Knappe nichts zu sehen: „Ich war über ein Jahr auf Schalke. Wenn du dich da mit Nervosität oder Druck ins Tor stellst, hast du keine Chance“, so Müller gegenüber der „Bild“.

Müller darf sich empfehlen

Dass der gebürtige Heppenheimer nun auf Knopfdruck abliefert und zuletzt gegen Meister Leverkusen sogar die Null hielt, verdankt er auch seiner Zeit beim S04: „Schalke hat mich verbessert“, so Müller, der für Königsblau insgesamt 22 Spiele absolviert hat.

Mit dem VfL Wolfsburg kämpft der 31-Jährige nun um die internationalen Plätze. Derzeit liegen die „Wölfe“ zwar nur auf Tabellenplatz neun, allerdings hat man auf die Champions-League-Ränge nur sechs Punkte Rückstand. Bis Kamil Grabara wieder zurück ist, darf der Ex-Schalker also weiter Bundesligaminuten sammeln.