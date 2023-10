FC Schalke 04: Insider packt aus! So tickt der neue S04-Boss

Matthias Tillmann wird neuer Boss des FC Schalke 04. Was bereits durchgesickert war, hat der Klub am Dienstag offiziell gemacht. Doch wer ist der Mann? Die allermeistern Fans können mit dem Namen nichts anfangen.

Sie fragen sich: Kann Matthias Tillmann den FC Schalke 04 aus der Krise und dem Chaos führen? Ein Schalker, der ihn gut kennt, schwärmt in den höchsten Tönen vom neuen S04-Boss.

FC Schalke 04: Insider schwärmt von S04-Boss Tillmann

S04-Fan ist er, war Chef von Trivago, hat selbst man Fußball gespielt. Viel spuckt Google nicht aus über den neuen starken Mann auf Schalke. Dabei brennt es allen Fans unter den Nägeln, mehr über Tillmann zu wissen. Schließlich geht es ihrem Verein gerade mächtig an den Kragen. Kann der neue Vorstandsvorsitzende die Talfahrt nicht stoppen, droht der Super-Gau.

Schnell waren erste kritische Stimmen zu hören. Hat Axel Hefer, der mit Tillmann zusammen Trivago führte, stumpft seinen Kumpel ins Boot geholt? Was hilft ein Finanz-Experte, wenn die nicht einmal zu seinem Aufgabengebiet gehören? Woher will er die sportliche Kompetenz für Schalke haben? Die ist in seinem Lebenslauf schließlich nicht zu erkennen.

„Als das Gerücht durchsickerte jubelte ich“

Ganz und gar nicht negativ, sondern regelrecht begeistert reagierte einer auf den Namen Tillmann, der es gut einschätzen können dürfte. Durch die Adern von Volker Spätgens fließt königsblaues Blut, 21 Jahre lang arbeitete er im Marketing des S04, zuletzt als Leiter Sponsoring. Und: Er hält die Wahl des FC Schalke 04 für sehr vielversprechend.

Bereits vor der offiziellen Verkündung schrieb der Ur-Schalker auf „X“ (vormals Twitter): „Meine Sicht zum CEO: Ich hatte vergangenes Jahr im Sponsoring mit Matthias zu tun. Er ist beileibe nicht nur ‚CFO‘. Seinerzeit bestand der trivago-Vorstand aus CEO Axel und CFO Matthias. Dieser verantwortete aber auch den bei trivago wichtigsten Part Digital, sowie Marketing, Sponsoring, TV-Produktionen & m.W. auch Personal. Zudem ist Matthias, genau wie Axel, durch und durch Schalker. Kenne etwaige andere Kandidaten nicht, aber als gestern das Gerücht durchsickerte jubelte ich. Ob der Sache und der Person. Aus meiner Sicht ein guter Tag für unseren Club.“

Worte, die bei vielen Fans auf offene Ohren stoßen. Der Insider genoss auf Schalke große Wertschätzung. Als er im November 2020 von Jochen Schneider vor die Tür gesetzt wurde, sorgte das für viel Ärger. Seiner Expertise trauen viele Fans mehr über den Weg als den Bedenken, die so mancher Außenstehende äußerte. Das war in den Reaktionen auf seinen Tweet schnell erkennbar.

Einige Kommentare:

„Endlich mal eine subjektive Einschätzung von jemanden, der auch mal was mit ihm zu tun hatte. Diese ganzen Vorurteile, die manche Hobby Manager zu Tage legen, ohne die Person persönlich zu kennen, schadet der Person jetzt schon, bevor er überhaupt beim S04 im Amt ist!“

„Danke für die Einordnung, hinter der mal Wissen/Erfahrung und nicht nur wildes Raten steckt.

„Endlich mal eine fundierte Einordnung, danke. Kenne ihn zwar nicht, aber seine Vita ist extrem beeindruckend.“

Später ergänzte Spätgens: „Mich nervt halt (wie bei sämtlichen Personalien), dass immer gebashed wird, ohne Hintergründe, Personen, Inhalte zu kennen. Deshalb wollte ich zumindest das hier teilen, was ich dazu sagen kann.“ Das scheint dem ehemaligen Sponsoringchef des FC Schale 04 gelungen zu sein. Ob sein Bauchgefühl stimmt? Das wird die Zukunft zeigen.