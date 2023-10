FC Schalke 04 findet neuen Vorstand – doch DAS hat für viele Fans einen bitteren Beigeschmack

Nächster Paukenschlag beim FC Schalke 04! Nachdem man zu Beginn der Woche der neue Cheftrainer Karel Geraerts präsentierte, folgt nun der neue Vorstandsboss. Am Dienstag (10. Oktober) machten die Knappen die Personalie offiziell.

Matthias Tillmann heißt der neue Mann, der die Lücke schließt, die Vorgänger Bernd Schröder hinterlassen hatte (hier alle Infos). Doch einige Fans des FC Schalke 04 zucken sofort zusammen. Es gibt eine Sache, die sie stört.

FC Schalke 04: Tillmann schließt Lücke

Zum 1. Januar 2024 ist das Vorstands-Trio der Knappen wieder komplett. Zuletzt leiteten lediglich Peter Knäbel und Christina Rühl-Hamers die Geschicke. Tillmann wird zum neuen Jahr Vorsitzender sowie Sprecher des Vorstands. Zudem übernimmt er die strategische Gesamtverantwortung des Vorstands sowie die Zuständigkeit zahlreicher Ressorts wie Vertrieb, Marketing, Kommunikation oder Fans & Nachhaltigkeit.

Eine große Aufgabe für einen 39-Jährigen, der dennoch bereits einige leitende Funktionen in seinem Lebenslauf stehen hat. Man freue sich, die Personalie „im Rahmen eines Suchprozesses, den wir mit externer Unterstützung zügig und mit einem sehr guten Ergebnis für Schalke 04 abgeschlossen“ habe, verkündete Aufsichtsrats-Boss Axel Hefer.

Fans stört Verbindung

Tatsächlich sind sich Hefer und Tillmann keinesfalls unbekannt. Tillmann, seit 1995 Mitglied der Königsblauen, arbeitete zuletzt bereits mit Hefer im Vorstand von „Trivago“ zusammen. Erfahrungen im Sport hat er dagegen nicht vorzuweisen. Jetzt beruft ihn sein ehemaliger Boss bei Trivago in den Vorstand von So4.

Und genau das ist es, was einige Fans stört. Die Partnerschaft der beiden hat für sie einen faden Beigeschmack. Zahlreiche Vorwürfe der „Vetternwirtschaft“ finden sich in den Kommentaren wieder. Viele Anhänger hätten sich einen Vorstands-Boss mit Sport-Erfahrung gewünscht.

Allerdings werben viele Stimmen auch dafür, dass Tillmann wie jeder andere auch die Chance bekommen soll, sich zu beweisen. Regelt er das Krisenmanagement der aktuellen Lage, dürfte das Stirnrunzeln der Fans schnell verfliegen.

FC Schalke 04: 90-Tage-Plan

Auch wenn Tillmann erst in einigen Monaten startet, hat er bereits eine klare Vision. Er habe sich eine Agenda für die ersten 90 Tage gesetzt. Diese umfasse den Sport, das Spnsoring und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. Mittelfristig, so sagt er, gehe es übergeordnet darum, den FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga zu führen.