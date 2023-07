Beben beim FC Schalke 04! Boss Schröder verlässt den Klub SOFORT – ist DAS der wahre Grund?

Dieser Hammer kommt aus dem Nichts! Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, verlässt den Klub. Und das sofort! Der Vertrag wird zum 31. Juli aufgelöst, wie der Verein am am Sonntag, nur einen Tag vorher, verkündete.

Als Grund nennt der FC Schalke 04 den Entschluss einer personellen Neuausrichtung. Bernd Schröder war damit nur anderthalb Jahre an der Spitze des Klubs. Warum die Trennung dann so plötzlich erfolgte, wird nicht erklärt.

FC Schalke 04: Klubboss Bernd Schröder geht

„In den vergangenen Wochen hat es zwischen Aufsichtsrat und Bernd Schröder einen intensiven Austausch über die weitere Zusammenarbeit gegeben. Im Ergebnis steht der Entschluss, eine personelle Neuausrichtung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer. „Im Namen des gesamten Vereins bedanken wir uns bei ihm für seinen großen Einsatz, seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute.“

Warum die Trennung so plötzlich erfolgt, bleibt ein Rätsel. Schröder war auf Schalke nicht unumstritten, vor allem das Thema Hauptsponsor, nach langer vergeblicher Suche musste Notnagel Veltins herhalten, wurde ihm hinter vorgehaltener Hand angekreidet.

„Das bleibt für mich unvergesslich“

Immerhin: Schröder will den Funktionären für einen geordneten Übergang bis Jahresende beratend zur Seite stehen. In seinem Statement zum Abgang findet er nur positive Worte für seine recht kurze Zeit auf Schalke.

„Meine Zeit auf Schalke werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war sehr intensiv, hoch emotional und herausfordernd – so, wie Schalke eben ist. Uns ist es in dieser Zeit gelungen, den Verein mit ruhiger Hand zu führen, strategisch neu auszurichten und wichtige Maßnahmen anzustoßen, die für die mittel- bis langfristige Entwicklung des Clubs wichtig sein werden. Sein größtes Gut bleiben dabei die 175.000 Mitglieder und Millionen von Fans – danke für eure Unterstützung, die ihr Schalke 04 jeden Tag gebt. Das bleibt für mich unvergesslich.“

Mehr Nachrichten:

Wie gehts jetzt weiter? Vorerst übernehmen Finanzchefin Christina Rühl-Hamers und Sportvorstand Peter Knäbel als Doppelspitze. Das hatten sie auch schon 2021 getan, bevor mit Bernd Schröder ein neuer Klubboss gefunden wurde.