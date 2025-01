FC Schalke 04: Tempelmann wechselt nach Braunschweig – Fans haben böse Vorahnung

Königsblau hat den ersten Transfer des Jahres unter Dach und Fach gebracht. Lino Tempelmann verlässt den FC Schalke 04, wird für die Rückrunde an Eintracht Braunschweig ausgeliehen (hier alle Details).

Damit steht auch fest: Sein erster Gegner heißt FC Schalke 04. Angesichts dieses schnellen Wiedersehens haben viele Knappen-Fans schon wieder eine böse Vorahnung.

FC Schalke 04: Blitz-Wiedersehen mit Tempelmann

„Solche Geschichten schreibt nur der Fußball“, heißt ein geflügelter Spruch. Der ist zwar meistens Quatsch, doch fraglos hat dieser Sport immer wieder verrückte Anekdoten parat. Gibt es am 18. Januar ein weiteres Kapitel aus dieser unendlichen Geschichte? An diesem Samstag (13 Uhr) steht für S04 der Pflichtspiel-Auftakt des Jahres an. Gegen Eintracht Braunschweig. Und damit auch gegen Lino Tempelmann.

Bei solchen Konstellationen schwant vielen Fans sofort Böses. Es wäre nämlich beileibe nicht das erste Mal, dass ein gefloppter Ex-Schalker ausgerechnet gegen seinen früheren Klub glänzt. Droht Schalke diese Schmach? Topfit, so hört man, wechselt Tempelmann nach Niedersachsen und dürfte deshalb mehr als nur eine Alternative für das Heimspiel der Löwen gegen die Knappen sein.

Und nicht nur das. Nach seiner Degradierung in die U23 durch Trainer Kees van Wonderen dürfte der 25-Jährige topmotiviert sein, seinem Nicht-mehr-und-bald-wieder-Trainer eins auszuwischen und aufzuzeigen, dass er einen bösen Fehler gemacht hat.

Obendrein spielt Tempelmann auch um seine Zukunft. Im Sommer werden die Karten neu gemischt. Mit einem Vertrag bis 2026 kann er sich in Braunschweig entweder für einen neuen Verein oder für eine Zukunft beim FC Schalke 04 aufdrängen – und wann geht das besser, als wenn alle zuschauen?