FC Schalke 04: Abgang steht kurz bevor! Konkurrenz schlägt wohl bei S04-Star zu

Beim FC Schalke 04 kommt das Winter-Transferfenster jetzt Richtung in Schwung. In den vergangenen Tagen gab es etliche Gerüchte rund um mögliche Zu- oder Abgänge bei Königsblau.

Jetzt steht der erste Transfer kurz bevor. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der FC Schalke 04 den ersten Streichkandidaten los. Seit Wochen stand fest, dass Lino Tempelmann im Winter gehen soll. Nun ist es wohl so weit.

FC Schalke 04: Tempelmann vor Leihe zu Zweitliga-Konkurrent

Tempelmann wird Königsblau in den kommenden Stunden wohl verlassen. Laut „Sky“ und „WAZ“ wird der Mittelfeldspieler per Leihe zu Eintracht Braunschweig wechseln. Die Niedersachsen sollen sich die Dienste des 25-Jährigen sichern. Schon am Sonntag (05. Januar) könnte der Deal offiziell werden.

So soll es sich um eine sechsmonatige Leihe ohne Kaufoption handeln. Schalke wollte Tempelmann (vorerst) loswerden, Tempelmann möchte unbedingt wieder regelmäßiger spielen und Braunschweig hat im zentralen Mittelfeld dringenden Handlungsbedarf. Nun scheinen alle Parteien eine Lösung gefunden zu haben.

++ FC Schalke 04: Transfer-Doppelschlag beim S04? Stürmer-Duo im Visier! ++

An der Oker kann Tempelmann wieder in Form kommen und den Löwen bei der Mission Klassenerhalt helfen. Derzeit liegt der BTSV mit 13 Punkten auf Rang 17. Damit sind die Abstiegssorgen der Niedersachsen wie schon in der Vorsaison groß. Man hofft auf einen ähnlichen Ausgang wie in der Vorsaison.

Folgt Hoffmann auf Tempelmann?

Der Wechsel von Tempelmann ist also so gut wie sicher. Doch das könnte es noch nicht gewesen sein. Denn auch Ron-Thorben Hoffmann wird mit einer Rückkehr zu Braunschweig in Verbindung gebracht. Der Keeper kam vor der Saison ablösefrei von den Löwen zu den Knappen, verlor jedoch den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten.

Weitere News:

Daher könnte er Schalke im Winter verlassen – schließlich möchte auch er regelmäßig spielen. Braunschweig hat auf der Torwartposition große Probleme, dazu kennt sich Hoffmann und bestens. Der BTSV könnt also gleich doppelt bei Schalke zuschlagen.