FC Schalke 04: Brutaler Ausraster sorgt für Entsetzen – Fan prügelt junge Mutter ins Krankenhaus

Ein gebrauchter Tag fand für einen Fan des FC Schalke 04 am Sonntag ein entsetzliches Ende. Nach dem Auswärtsspiel (0:1) in Braunschweig wurde eine Frau (33) von einem S04-Anhänger offenbar aus heiterem Himmel mehrfach brutal ins Gesicht geschlagen.

Er habe sich auf der Bus-Rückfahrt mit einem Mitfahrer gestritten, heißt es. Sie wollte den Streit schlichten. Zurück in Gelsenkirchen schien die Lage beruhigt – als der 21-Jährige sie urplötzlich ins Krankenhaus prügelte.

FC Schalke 04: Fan (21) prügelt junge Mutter offenbar ins Krankenhaus

„Wir sind entsetzt!“, schreibt der S04-Fanclub „Die Sittenstrolche“ auf Facebook und schildert haarklein, was sich auf der Busfahrt zugetragen habe. Seit Jahren organisiert das verheiratete Schalke-Paar Dome und Julia Auswärts-Busfahrten, fährt jedes Mal mit. Was diesmal geschah, lässt alle Mitfahrer fassungslos zurück.

Der Fanclub berichtet, auf der Rückreise vom 0:1 in Braunschweig seien zwei Fans an Bord in Streit geraten. Die Organisatoren griffen ein, schlichteten den Zoff. Doch einer der beiden Streithähne hatte noch nicht genug. Zurück am Arenaring sei der Streit erneut hochgekocht. Dome und Julia reagierten, ließen einen der beiden zuerst aussteigen und abreisen. Plötzlich sei der verbliebene Streithahn ausgerastet.

„Was zum Teufel muss bei einem falsch gepolt sein?“

„Während Dome und Julia den Bus ausluden und sich nicht auf Diskussionen mit dem Streithammel einlassen wollten, schlug dieser Julia zweimal mit voller Gewalt ins Gesicht“, heißt es im Beitrag. Die Frau sei mit blutender Platzwunde, Prellungen und Blutergüssen im Gesicht mit dem Krankenwagen ins Hospital gebracht worden.

„Was zum Teufel muss bei einem falsch gepolt sein, wenn man sich so wenig im Griff hat, dass man seine Aggressionen an einer jungen Mutter auslassen muss, die nichts anderes getan hat, als einen Streit im Bus zu deeskalieren?“, schreibt der Fanclub fassungslos. „Was soll Julia ihren kleinen Sohn, der gegen Kiel das erste Mal mit ins Stadion kommt, erzählen, wenn er fragt, warum Mama ein blaues Auge hat?“

Die Polizei Gelsenkirchen bestätigte gegenüber DER WESTEN einen entsprechenden Einsatz am Arenaring sowie Ermittlungen gegen einen 21-Jährigen. Aus Fankreisen ist zu hören, der Täter sei sogar als „Volunteer“ für den FC Schalke 04 im Einsatz.