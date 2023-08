FC Schalke 04 lässt gegen Eintracht Braunschweig alles vermissen – nur einer kann sich freuen

Schockiert verfolgten die Fans des FC Schalke 04, was sich da am Sonntagnachmittag in Braunschweig abspielte. Gegen einen Abstiegskandidaten taten sich die Knappen unfassbar schwer, verloren letztlich verdient mit 0:1.

Danach ließen weder Spieler noch Trainer ein gutes Haar an ihrer Leistung. Bei den Knappen muss nach nur einem Sieg in den ersten drei Spielen schnell die Wende her. Einer, der dem FC Schalke 04 dabei helfen könnte, durfte in Braunschweig zumindest kurz ran.

FC Schalke 04: Endlich im Einsatz

In der 64. Minute war es so weit. Mit dem Rücken zur Wand zog Thomas Reis seinen letzten Joker. Für den angeschlagenen Bryan Lasme brachte er erstmals Leihgabe Yusuf Kabadayi ins Spiel.

Auch interessant: Böse Szene sorgt für blankes Entsetzen – „Seid ihr bekloppt?“

Den 19-Jährigen hatten die Knappen vor einigen Wochen vom FC Bayern München geholt. Trotz großer Erwartungen hielt der S04-Trainer den Spieler bisher zurück. Jetzt, wo man gegen die Eintracht frischen Wind brauchte, schlug seine Stunde.

Leihgabe macht Hoffnung

Bis dahin hatte der FC Schalke 04 alles vermissen lassen. Hinten ließ man sich oft und einfach auskontern, vorne fehlen die Ideen und dazwischen ereigneten sich zahlreiche Fehler. Für Kabadayi gab es in diesem Moment also nicht allzu viel zu verlieren.

Zwar schaffte auch er es nicht, die Niederlage zu verhindern. Doch die Bayern-Leihgabe traute sich zumindest etwas, ging ins 1-gegen-1, sorgte immerhin für den Hauch einer Gefahr. Bei Trainer Reis, der den Spielern drohte, die die 2. Liga nicht annehmen (hier mehr erfahren) dürfte er damit Pluspunkte gesammelt haben und eine Option für Startelfeinsätze sein.

FC Schalke 04: Fans fordern Einsatz

Auch den Fans ist nicht entgangen, dass Kabadayi zumindest für etwas frischen Wind sorgte. Von ihnen bekam der Youngster einiges an Lob zugesprochen, verbunden mit der Forderung an Reis, ihn über die volle Distanz spielen zu lassen.

Weitere interessante Nachrichten kannst du hier lesen:

In der kommenden Woche empfängt der FC Schalke 04 vor heimischen Publikum Holstein Kiel. Dort sollte dringend ein Sieg gelingen, wenn man das Wort Fehlstart im Umfeld der Mannschaft vermeiden will.