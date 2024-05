FC Schalke 04 macht den ersten Schritt – warten auf die Fans jetzt turbulente Tage?

Beim FC Schalke 04 sind die ersten Domino-Steine gefallen. Nachdem man am 32. Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, haben die Planungen für die neue Spielzeit begonnen. Die wichtigste Personalie ist dabei geklärt: Ben Manga übernimmt die Kaderplanung.

Und kaum hat der neue Technische Direktor seinen Posten angetreten, gibt es auch schon die ersten Personalentscheidungen zu verkünden. Auf die Fans des FC Schalke 04 könnten jetzt turbulente Tage zukommen.

FC Schalke 04: Erster Zugang fix

Das ist er also: Der erste Neuzugang des kommenden Sommers. Die Knappen sichern sich die Dienste von Anton Donkor, den es aus Braunschweig ins Ruhrgebiet zieht. Er soll das erste Puzzleteil sein, damit S04 in der kommenden Saison wieder oben in der Liga mitspielt.

Besonders schmackhaft für Schalke: Der Transfer kostet keine Ablöse. Donkors Vertrag bei den Löwen endet in wenigen Wochen, weshalb der FC Schalke 04 einfach zugreifen kann. Der erste Schritt ist also gemacht. Folgen jetzt die nächsten?

Welche Asse hat Manga im Ärmel?

Klar ist: Dass Manga auf Schalke anfängt, war längst kein Geheimnis mehr. Alles war klar, nur die Sicherheit durch den Klassenerhalt fehlte eben. So war es im Übrigen auch bei Donkor, der sich schon länger mit Schalke einig gewesen sein soll.

Es ist daher wohl nicht vermessen, anzunehmen, dass sich Manga schon länger Gedanken über eine Zusammenstellung des Knappen-Kaders gemacht haben wird. Die Fans brennen darauf, zu sehen, wen er noch aus dem Hut zaubert. Denn einen Umbruch wird es wieder geben. Vielleicht hat Schalke die nächsten Spieler ja schon an der Angel.

Jetzt wo der erste Neuzugangs-Schritt gemacht ist, könnte es jeden Tag neue Verkündungen geben – in die eine wie die andere Richtung. So steht mancher Profi der aktuellen Mannschaft vor dem Aus. Auch für sie muss Manga Lösungen finden.

FC Schalke 04: Abgänge stehen fest

Auf Abgangsseite stehen Simon Terodde und Danny Latza bereits fest. Weitere Spieler könnten allerdings folgen. Auch ist unklar, was aus den Leihen Churlinov und Kabadayi wird. Klar ist aber: Langweilig wird es auch in den kommenden Tagen und Wochen auf Schalke nicht.