FC Schalke 04: Stimmung endgültig gekippt – auch für IHN wird es jetzt ungemütlich

Karel Geaerts weg, Marc Wilmots weg – ein Sieg auf ganzer Linie für Ben Manga. Er gewann den Zoff mit dem Trainer und hat nun die volle Macht beim FC Schalke 04.

Viele haben den Verdacht, dass Manga es seit Amtsantritt darauf abgesehen hatte. Doch auch bei ihm ist die Stimmung gekippt. Noch vor Wochen als „Heiland“ verehrt, hat der Ruf des Kaderplaners Schaden genommen. Seine nächsten Entscheidungen werden von den Fans genau beobachtet.

FC Schalke 04: Auch Ben Manga unter Beobachtung

Man könnte meinen, er habe es von Anfang an auf die Alleinherrschaft bei S04 abgesehen. Ben Manga preschte von Tag 1 an vorweg, ließ Sportdirektor Marc Wilmots in seinem Schatten verschwinden. Er legte sich öffentlich mit Trainer Karel Geraerts an und ließ keine Möglichkeit ungenutzt, durchscheinen zu lassen, dass der Belgier nicht seine Trainerwahl gewesen sei.

Nun ist die Bahn frei. Mit der Entlassung von Geraerts und Wilmots hat Manga auf Schalke jetzt das Sagen. Er bekommt Wilmots Aufgabenfeld, er sucht den neuen Trainer, nur er hat das Netzwerk, das Vorstand und Aufsichtsrat fehlt. Erinnerungen an die Ären Magath und Heidel werden wach. Läuft es diesmal besser?

„Damit ist Manga der König von Schalke“

Hinter Ben Manga war der FC Schalke 04 lange her. Monatelang beteten die Fans, dass sich der Ex-Frankfurter für Königsblau entscheidet – sein „Ja“ wurde gefeiert wie die Wiederauferstehung. Doch das Grinsen ist längst verschwunden. Nicht nur durch die sportliche Talfahrt. Viele Manga-Transfers haben bislang nicht gegriffen. Und der Alleingang und die Ellbogen-Mentalität des 50-Jährigen stoßen vielen Anhängern übel auf. Sie schauen plötzlich mit Zweifel auf ihren neuen starken Mann.

„Damit ist Manga der König von Schalke. Ob das gut endet?“

„Dann soll Ben Manga jetzt mal liefern.“

„Alles auf die Karte Ben Manga zu setzen, ist riskant. Es ist aber auch eine große Chance.“

„Dann sind wir jetzt Manga 04. Das kann nur gut oder ganz böse enden.“

„Das ist alles Mangas Ding. Nur dass es mal gesagt wurde.“

„Und damit ist auch Manga angezählt!“

„Wir legen das Schicksal des Vereins in die Hände von Ben Manga – mutig.“

Auch Ben Manga wird jetzt genau beobachtet. Das gilt für „seine“ Neuzugänge und noch mehr für seine Trainerwahl. In Ruhe gelassen wird der neue starke Mann beim FC Schalke 04 nur, wenn schnell erste Verbesserungen erkennbar sind.