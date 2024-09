FC Schalke 04: Nach Geraerts-Hammer! S04 sorgt für Trainer-Überraschung

Beim FC Schalke 04 geht es einmal mehr drunter und drüber! Königsblau hat am Samstag (21. September) sowohl Trainer Karel Geraerts als auch Co-Trainer Tim Smolders und Sportdirektor Marc Wilmots entlassen. Damit haben die S04-Bosse einmal komplett aufgeräumt, und So4 steht einmal mehr ohne (Chef-)Trainer da.

Mit Blick auf die kommenden zwei Spiele bis zur Länderspielpause hat der FC Schalke 04 durchaus für eine kleine Überraschung gesorgt. Denn anders als in der Vergangenheit hat sich der Pottklub dazu entschieden, U23-Chefcoach Jakob Fimpel an die Seitenlinie zustellen. Das machte Königsblau im Rahmen der Freistellung von Geraerts und Wilmots offiziell.

FC Schalke 04: U23-Coach Fimpel wird Interimstrainer

Noch vor wenigen Stunden hieß es, dass Co-Trainer Peter Balette vorerst die Leistung der S04-Profimannschaft übernehmen werde und schon nächste Woche ein neuer Trainer vorgestellt werden könnte. Diesen Plan haben die Verantwortlichen nun jedoch über den Haufen geworfen.

U23-Coach Jakob Fimpel wird sowohl gegen Preußen Münster (Samstag, 28. September, 20.30 Uhr) als auch gegen Hertha BSC Berlin (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. In den vergangenen Jahren hat man sich stets für den jeweiligen Co-Trainer als Interimslösung festgelegt, nun greift man also auf Fimpel zurück.

„Wir werden bis zur Länderspielpause mit Jakob Fimpel als Interimstrainer arbeiten. Wir kennen seine Arbeit in der U23 seit langem sehr gut, er wird die Mannschaft gut auf die beiden Spiele vor der Länderspielpause vorbereiten“, erklärte Schalke-CEO Matthias Tillmann über den Interimscoach.

Er wird für die nächsten zwei Spiele bei S04 an der Seitenlinie stehen: U23-Chefcoach Jakob Fimpel ist Schalkes Interimslösung. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Suche nach neuem Coach läuft auf Hochtouren

Langfristig wird Fimpel jedoch wohl wieder zur U23 zurückkehren – auch, weil der 35-Jährige nicht die nötige Lizenz für die zweite Liga besitzt. „Die Zeit, die wir so erhalten, werden wir nutzen, um den neuen Trainer auszuwählen. Noch heute werden wir mit konkreten Gesprächen beginnen“, verriet Tillmann. S04-Kaderplaner Ben Manga, der ab sofort vorerst die sportliche Gesamtverantwortung bekommt, soll bereits konkrete Namen im Kopf haben.

Weitere News:

Für Fimpel sind es die ersten Schritte im Profigeschäft, bislang war er ausschließlich im Amateurfußball tätig. Mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Preußen Münster und dem Spiel gegen Aufstiegskandidat Hertha BSC warten direkt zwei sehr knackige Aufgaben auf den neuen Interimscoach.