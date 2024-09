Schalke 04: Gerüchteküche brodelt nach Geraerts-Entlassung – wird ER der neue S04-Trainer?

Nach dem 3:5-Debakel gegen Darmstadt haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 die Reißleine gezogen. Einen Tag nach dem unerklärlichen Kollektiv-Versagen muss Trainer Karel Geraerts seine Sachen am Berger Feld packen. Der S04-Coach ist am Samstag mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Wer mit ihm zusammen gehen musste, liest du hier >>>

Der Katastrophen-Start mit vier Niederlagen aus den ersten sechs Saison-Spielen ließ den Schalke-Bossen keine Wahl. Wie so oft in den vergangenen Jahren steht Königsblau mal wieder ohne Trainer da. Die Gerüchteküche um die Nachfolge des geschassten Karel Geraerts brodelt derweil bereits.

Schalke 04: Gerüchte um neuen Trainer

Und mal wieder grüßt das Murmeltier auf Schalke. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Entlassung von Thomas Reis müssen Matthias Tillmann und Ben Manga erneut einen neuen Trainer aus dem Hut zaubern. Der ein oder andere S04-Fan nimmt es im Netz mit Galgenhumor und bringt die Klassiker-Namen ins Spiel: Peter Neururer und Lothar Matthäus. Aber auch der Name Edin Terzic fällt, der im Sommer das Handtuch beim BVB geworfen hat.

Ernstgemeinte Vorschläge sind das natürlich nicht. Es gibt allerdings auch Namen, die Schalke-Fans ernsthaft ins Spiel bringen. Einer der Favoriten der königsblauen Fan-Gemeinde ist Roger Schmidt. Der ehemalige Leverkusen-Trainer (Punkteschnitt: 1,70) stand bis zuletzt bei Benfica Lissabon unter Vertrag, wurde nach einem mäßigen Saisonstart kürzlich entlassen. Schmidt war schon 2019 als Nachfolger von Domenico Tedesco im Gespräch, bezeichnete Schalke damals als „geilen Verein“. Damals stand er jedoch noch beim chinesischen Klub Beijing Sinobo Guoan unter Vertrag.

Ob Roger Schmidt allerdings tatsächlich aus der Champions League in den Tabellenkeller der Zweiten Bundesliga wechseln würde, sei mal dahingestellt. Ganz abgesehen davon, ob sich der notorisch klamme FC Schalke 04 einen Trainer dieses Formats überhaupt leisten kann.

Wer setzt sich auf den heißen Stuhl?

Doch welche Optionen hat Königsblau überhaupt? Eine Möglichkeit wäre etwa Thorsten Lieberknecht, der gerade erst bei Darmstadt entlassen wurde. Auch alte Bekannte wie André Breitenreiter, Felix Magath, Thomas Reis oder Jens Keller sind aktuell vereinslos. Doch wer ist bereit, sich auf den wohl heißesten Stuhl im deutschen Profi-Fußball zu setzen?

Viele Fans hoffen dabei auf einen wie Friedhelm Funkel, der in der vergangenen Saison den 1. FC Kaiserslautern wieder in die Spur gebracht hat. Wer es am Ende auch wird: Marc Wilmots wird bei der Entscheidung kein Wörtchen mehr mitreden. Denn auch der belgische Sportdirektor, der seinem Landsmann bis zuletzt öffentlich den Rücken gestärkt hat, ist am Samstag (21. September) freigestellt worden.