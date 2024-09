Schalke 04 schmeißt Geraerts raus – die Reaktionen der Fans sprechen für sich

Jetzt ist es doch schneller passiert als gedacht! Der FC Schalke 04 hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten am Samstag (21. September) von Karel Geraerts getrennt. Nach dem 3:5-Offenbarungseid gegen den SV Darmstadt 98 hat Königsbau also die Reißleine gezogen und den Belgier freigestellt.

Bei den Fans von Schalke 04 genoss der Belgier lange Zeit hohes Ansehen – auch weil er den Pottklub vor dem großen Absturz in Liga drei gerettet hatte. Doch nach dem desaströsen Saisonstart sind sich auch die Anhänger des S04 einig: Der Rauswurf war alternativlos.

Schalke 04 schmeißt Geraerts nach Heimdebakel raus

Der nächste Trainer ist weg! Geraerts muss nach knapp einem Jahr als S04-Trainer wieder gehen und seinen Posten als Cheftrainer räumen. Der S04 ist nicht mehr überzeugt, mit dem Belgier die Trendwende zu meistern. Daher folgt nun also dieser drastische Schritt. Auch sein Co-Trainer Tim Smolder muss wohl gehen. Der andere Co-Trainer Peter Balette wird vorerst übernehmen.

Die Fans sind sich nach dem 3:5 gegen Darmstadt einig: Nach so einem Spiel, nach so einer zweiten Halbzeit kann es so nicht weitergehen. Trotz der vielen individuellen Fehler hat man bei dem Pottklub Auflösungserscheinungen gesehen – trotz einer 3:0-Führung vor heimischer Kulisse.

++ FC Schalke 04: Königsblauer Paukenschlag! Geraerts nach Heimdebakel entlassen ++

„Geraerts trägt mit großer Sicherheit nicht die alleinige Schuld an der Niederlage, an der aktuellen Misere. Nach so einem Spiel bleibt einem da keine andere Wahl“, schreibt ein Fan auf „X“. „Ich mochte Geraerts sehr, aber das gestern war so desaströs, dass es kein ‚Weiter‘ geben darf. Der Rauswurf ist so traurig, aber der richtige Schritt“, so ein anderer.

Fans nach nächster Trainerentlassung planlos

In den vergangenen Wochen war es vor allem die Defensive, die Geraerts mehr und mehr in Bedrängnis gebracht hatte. 16 Gegentore kassierte Königsblau in sechs Spielen – eine Horror-Statistik. „Das ist einfach nur peinlich und die Basis ist immer der Trainer“, betonte ein S04-Anhänger. „Und doch tut mir Karel leid, denn die Mannschaft hat auch nichts getan, um ihn und seinen Job zu retten“, legte der Fan nach.

Weitere News:

Schalke steht einmal mehr ohne Trainer und ohne Gewissheit für die Zukunft da. „Wer soll jetzt kommen, wir hatten doch schon sämtliche Trainertypen“, fragt sich ein Schalker. Fakt ist: Jetzt ist Ben Manga gefordert, einen passenden Nachfolger zu liefern.