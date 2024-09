FC Schalke 04: Nach Wilmots-Beben – Königsblau bastelt an Hammer-Rückkehr

Beim FC Schalke 04 geht es Schlag auf Schlag! Neben Chefcoach Karel Geraerts und seinem Co-Trainer Tim Smolders musste auch Sportdirektor Marc Wilmots seine Sachen packen. Die Entlassung der drei Belgier machte Königsblau am Samstag (21. September), am Tag nach der 3:5-Klatsche gegen Darmstadt, offiziell.

Wilmots war erst seit Januar auf Schalke und geriet zuletzt mehr und mehr in die Kritik, nun hat der FC Schalke 04 auch bei ihm die Reißleine gezogen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest, laut „Sky“ könnte es jedoch zu einer echten Überraschung kommen.

FC Schalke 04 möchte Höwedes als Sportdiektor an Land ziehen

Schalke 04 möchte Benedikt Höwedes zurückholen! Nach der Freistellung von Wilmots steht der S04 ohne Sportdirektor da, bis auf Weiteres wird Kaderplaner Ben Manga die sportliche Gesamtverantwortung übernehmen, wie S04-CEO Matthias Tillmann im Rahmen der Wilmots-Entlassung erklärte.

„Es ist bereits beschlossen, dass wir eine weitere Person für die sportliche Leitung suchen werden. Wir werden die kommenden Wochen nutzen, um uns verschiedene Profile anzuschauen“, machte der Vorstandschef des Pottklubs jedoch gleichzeitig deutlich. Es wird also in jedem Fall ein neuer Sportdirektor kommen. Und laut „Sky“ soll der absolute Wunschkandidat für diesen Posten Höwedes sein.

Der 36-Jährige ist eine absolute Legende auf Schalke, spielte insgesamt 17 Jahre bei Königsblau, ehe seine Ära bei Blau-Weiß 2018 ein unrühmliches Ende fand. Im vergangenen Jahr wurde er zudem als Ehrenspielführer ernannt. Sechs Jahre lang trug der Halterner die Kapitänsbinde für den S04.

Höwedes zögert über S04-Rückkehr

Nach seiner aktiven Laufbahn hat der Ex-Profi eine Managementkarriere angestoßen. Von August 2021 bis Dezember 2022 war er als Teammanager der deutschen Nationalmannschaft aktiv, seither ist er ohne Verein. Die So4-Führung um Tillmann soll Höwedes unbedingt an Land ziehen wollen – er soll der neue Sportdirektor werden.

Allerdings ist sich dieser noch nicht wirklich sicher ob der Aufgabe bei seinem Herzensklub, Höwedes soll noch enorm zögern. Tillmann und Co. müssen also große Überzeugungsarbeit leisten, um ihn zu S04 zurückzuholen. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Wochen jedoch ohnehin nicht zu rechnen. Es sei gut möglich, dass die Nachbesetzung des Wilmots-Postens bis ins neue Jahr andauert.