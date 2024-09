FC Schalke 04: Sündenbock! S04-Star kriegt die volle Breitseite

Totalversagen – anders ist dieses Spiel nicht zu erklären. 45 Minuten lang bewies der FC Schalke 04 in einem immens wichtigen Spiel, dass er Fußball spielen kann. Dann knüllte er alles zusammen und warf es in die Tonne. 3:5 nach 3:0, eine kollektive Ganzkörperlähmung machte das Darmstadt-Heimspiel zur Demütigung.

In ihrer Wut und Ratlosigkeit fanden die Fans des FC Schalke 04 dennoch schnell einen Sündenbock. Schon vor dem Spiel schlugen sie die Hände über dem Kopf zusammen, dass Marcin Kaminski wieder spielt. Und weil er am Ende tatsächlich seinen Anteil am Zusammenbruch hatte, bekam der Pole mächtig sein Fett weg.

FC Schalke 04: Kaminski wird zum Sündenbock

Es war in mehrerlei Hinsicht eine mutige Entscheidung, die Karel Geraerts vor dieser Partie traf. Marcin Kaminski statt Sanchez oder Wasinski spielen zu lassen, drohte den Zoff mit Ben Manga weiter zu befeuern – und ihm beim Misslingen in seinem „Schicksalsspiel“ böse auf die Füße zu fallen. Genau das sollte passieren. Als Schalke wankte, verlor auch der formschwache und vielkritisierte Pole völlig die Kontrolle auf dem Platz.

An mehreren der fünf Gegentoren war der Innenverteidiger beteiligt. Das 3:3, das das Spiel endgültig kippen ließ, ging komplett auf seine Kappe. Eine Slapstick-Einlage als letzter Mann nahm Matchwinner Isac Lidberg dankend an, ging mutterseelenallein in den Strafraum und vollstreckte zum Ausgleich. Spätestens in diesem Augenblick erkoren viele Fans des FC Schalke 04 Kaminski zum Sündenbock.

„Kaminski, wer sonst?“

Schon oft wurde auf ihm herumgehackt. Diesmal bekam er sein Fett so richtig weg. Sie ignorierten, dass sämtliche Schalker auf dem Platz kollabiert waren und prügelten auf den Verteidiger ein:

„Du Pflaume!“

„Was in aller Welt veranstaltet er da wieder???“

„Kaminski mit Ansage… leider. Das sind dann aber genau die Dinger, weshalb man ihn genau nicht aufstellen sollte. Verbessern tut er sich da nie, und das seit Monaten nicht.“

„Naja wer Kaminski spielen lässt, verdient es irgendwo auch, gefeuert zu werden.“

„Unglaublich! Und Kaminski hat wieder mal seinen Anteil.“

Dabei war Marcin Kaminski nur einer von vielen. Alle Profis des FC Schalke 04 waren im zweiten Durchgang in sich zusammengefallen. Doch in ihrer Wut brauchten viele S04-Fans jetzt einen Sündenbock.