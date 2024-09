FC Schalke 04: Geraerts schwer getroffen – so erklärt er die Demütigung

Nach so einem Spiel braucht es viel Mut, um vor die Kamera zu treten. Das Spiel des FC Schalke 04 gegen Darmstadt war von vielen zu einem Endspiel für Trainer Karel Geraerts ausgerufen worden. Es endete in einer denkwürdigen Demütigung.

Der FC Schalke 04 spielte furios, führte 3:0 und kollabierte komplett. Nach dem 3:5 ging Geraerts trotzdem ans Sky-Mikrofon. Schwer getroffen versuchte er, die Niederlage zu erklären, die ihn womöglich den Kopf kostet.

FC Schalke 04: Geraerts spricht über die Darmstadt-Demütigung

„Schlecht.“ Mit nur einem Wort beschrieb Geraerts, wie es ihm nach diesem geschichtsträchtigen Spiel ging. Alles lief für Schalke. Und Schalke warf alles weg. Was war passiert? „Das hat jeder gesehen“, antwortete der Belgier erneut schmallippig.

Dann aber fand er doch noch Worte zu diesem unbeschreiblichen Spiel. „Wir sind nicht mutig genug geblieben“, erklärte Geraerts. „Es ist nicht leicht, das zu verstehen. Eigentlich war alles klar. Und dann war nichts mehr klar.“

„Meine Botschaft in der Halbzeit war: Es steht 0:0!“

„Meine Botschaft in der Halbzeit war: Es steht 0:0! Wir müssen weitermachen“, sagte er. Nichts war davon zu sehen. Ein am ganzen Körper gelähmter FC Schalke 04 brachte nichts mehr auf den Rasen. Darf Karel Geraerts dennoch weitermachen? Nach diesem Spiel eigentlich unvorstellbar. Und gleichzeitig hat Königsblau schon so lange diese Sehnsucht nach Kontinuität – und zeigte 40 Minuten lang, was dieses Team kann.

„Ich bin gerade nicht wichtig. Der Verein ist wichtig“, sagte Karel Geraerts. Ob er Coach auf Schalke bleiben dürfe, sei nicht seine Entscheidung. Worte, die nicht selten die letzten eines Trainers im Profifußball waren. Die Fans des FC Schalke 04 fanden deutlichere Worte nach der Demütigung. Hier die Reaktionen.