FC Schalke 04: Nervosität bei Becker-Deal – „Man weiß nie“

Timo Becker kehrt im Sommer zurück zum FC Schalke 04 – seinem Herzensverein. Da hat der 28-Jährge nie einen Hehl draus gemacht. Und dafür feiern ihn die Schalker-Fans. Trotzdem zeigt sich der ehemalige und künftige Schalker bei seinen ersten Schritten am Arena-Gelände noch leicht nervös.

Dabei ist Becker das Umfeld bestens vertraut. „Ach schau an, hier kennen sie mich doch noch“, scherzt er im „Behind the Scenes“ Video auf dem YouTube-Kanal des FC Schalke 04. Bauchschmerzen kriegt der Verteidiger während seiner kurzen Rückkehr zur Veltins-Arena nur bei einem Punkt.

FC Schalke 04: Becker nervös vor Medizincheck

Denn neben seinem Vorstellungsvideo und der Vertragsunterschrift stand auch der offizielle Medizintest für den künftigen Schalker an. Auf die Frage nach der Nervosität antwortet Becker ehrlich: „Tatsächlich ja, man weiß ja nie, was in seinem Körper so steckt.“

Wenig später allerdings auch schon die erlösende Meldung: Becker ist topfit und kann den Schalker-Kader nächstes Jahr ergänzen. Ein echter Transfer-Coup für Königsblau, bei denen es aktuell vor allem in der Defensive noch arge Probleme gibt.

Hier soll der Außenverteidiger mit deiner Bundesliga-Erfahrung in der kommenden Saison für neue Stabilität sorgen. Becker kommt im Sommer ablösefrei aus Kiel, wo er aktuell noch um den Klassenerhalt kämpfen muss.

„Damit die Gerüchte aufhören“

„Darauf liegt auch aktuell der volle Fokus. Das hier wollte ich schnell durchhaben, damit die Gerüchte aufhören“, erklärt der Außenverteidiger im Vorstellungsvideo.

Und da sich nun auch die Anspannung vorm Medizincheck als unbegründet erwiesen hat, können sich die Schalke-Fans auf die Rückkehr eines echten Blau-Weißen freuen. Dass Becker dem FC Schalke 04 auch sportlich weiterhelfen kann, steht dabei ohnehin außer Frage.