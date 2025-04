Schalke 04 macht Becker-Hammer offiziell – dieses Detail lässt alle staunen

In den letzten Wochen hat sich die Rückkehr von Timo Becker zu Schalke 04 bereits angebahnt, jetzt ist der Wechsel perfekt! Der Kapitän von Holstein Kiel kehrt nach der laufenden Saison nach Gelsenkirchen zurück. Das machte der S04 am Montag (07. April) offiziell.

Er soll in der kommenden Saison einer der Führungsspieler werden, soll vorangehen. Das spiegelt sich auch in einem Detail wider. Die Fans von Schalke 04 machen dabei große Augen.

Schalke 04: Becker-Rückkehr perfekt

Nach einer Leihsaison bei Hansa Rostock und drei Jahren bei Holstein Kiel wird Becker ab Sommer wieder das Trikot „seines“ S04 tragen. Der 28-Jährige wechselt ablösefrei zu Königsblau und wird dort eine zentrale Rolle einnehmen, wie S04-Sportdirektor Youri Mulder erklärt hat.

„Timo hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und ist in Kiel zu einem Führungsspieler in der Bundesliga gereift. Das wird er auch in den kommenden Wochen zeigen. Seine Spielweise ist von Tempo, Intensität und Leidenschaft geprägt. Wir alle wissen, was es Timo bedeutet, künftig wieder das S04-Trikot zu tragen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen“, so der Niederländer über den Defensiv-Allrounder.

„Ab Sommer dann wieder auf Schalke zu spielen, ist etwas Besonderes. Die Verantwortlichen haben mir sehr gut aufgezeigt, wie unser gemeinsamer Weg in den kommenden Jahren aussieht“, sagte Becker selbst zu seinem Wechsel zurück zu Schalke.

Becker bekommt XXL-Vertrag

Besonders interessant ist die Laufzeit des neuen Arbeitspapieres: Schalke hat Becker mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Er soll also nicht nur in der kommenden Saison sondern über die nächsten Jahre zu einer Führungsfigur für Königsblau werden. Das ist mal eine klare Ansage!

Becker und Schalke machen mit diesem Vierjahresvertrag die Ambitionen deutlich: Der 28-Jährige soll ein Gesicht der Mannschaft werden, das Team führen und eine Säule für Königsblau bilden. Gemeinsam möchte man kurz- und mittelfristig zurück in die Bundesliga – dorthin, wo Becker (vorerst) nur noch sechs Spiele für Kiel bestreiten wird.