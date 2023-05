Bayern München – Schalke: Als die Zuschauer IHN auf der Tribüne entdecken, gibt es kein Halten mehr

Auch wenn sich beide Mannschaften sportlich nicht mehr auf einem Niveau bewegen, ist Bayern München – Schalke immer noch ein namhaftes Duell. Und so ist es kein Wunder, dass sich auf der Tribüne manch prominentes Gesicht blicken lässt.

Als die Fans der Königsblauen allerdings ihren einstigen Vereinsboss bei Bayern München – Schalke erspähten, war ihre Freude eher gedämpft. Denn bis heute ist ein Großteil der Anhänger nicht gut auf Clemens Tönnies zu sprechen.

Bayern München – Schalke: Tönnies vs. Fans

Einst stand er mit den Fans beim Derby gemeinsam in der Kurve, später wurde er zum Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender aufgefordert. Für die königsblaue Fanszene ist Tönnies eines der Gesichter des sportlichen Abstiegs auf Schalke.

Dazu stand er während seiner S04-Chef-Zeit wegen rassistischer Aussagen sowie eines Corona-Skandals in seinem Fleischereibetrieb in der Kritik. Nachdem Anhänger öffentlich auf dem Vereinsgelände gegen ihn demonstriert hatten, legte er im Juli 2020 letztlich sein Amt nieder.

Tönnies im Stadion zu Gast

So ganz hat sein Geist den FC Schalke 04 aber auch heute noch nicht losgelassen. Immer wieder gibt es Gerüchte, er könnte vielleicht doch zurückkehren. Auch bot Tönnies Schalke bereits öffentlich Geld an, um aus der verzwickten finanziellen Lage herauszukommen.

Clemens Tönnies zu Gast in der Allianz Arena. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Umso hellhöriger dürften einige da geworden sein, als sie sahen, dass Tönnies bei Bayern München – Schalke im Stadion zu Gast war. In der VIP-Loge saß er hinter dem ehemaligen bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Ob sein Besuch einen bestimmten Grund hatte, oder ob Tönnies lediglich seinen Ex-Klub sehen wollte, ist nicht überliefert. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass Tönnies in der Allianz-Arena zu sieht.

Bayern München – Schalke: Kritik am Ex-Boss

Die Reaktionen vieler Fans zeigte allerdings, dass sie so oder so noch immer nicht gut auf den einst mächtigen S04-Boss zu sprechen sind. „Aaaaah, Tönnies. Daher das Spiel heute also verflucht…“, kommentierte einer spöttisch.

„Keeeeer keiner vermisst dich auf Schalke“, meinte ein anderer. „Macht den Tönnies weg da“, lautete einer der Kommentare außerdem. Tönnies war von 1994 – 2020 für den FC Schalke 04 im Aufsichtsrat aktiv. Ab 2001 stand er dem mächtigsten Gremium im Verein vor.