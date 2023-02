FC Schalke 04: Stevens fordert Tönnies-Rückkehr – „Das wäre das Erste, was ich tun würde“

Bei vielen Fans ein rotes Tuch, für Huub Stevens eine klare Sache: Ein Comeback von Clemens Tönnies wird beim FC Schalke 04 schon länger diskutiert. Zuletzt war es aber ruhig geworden um den Fleischfabrikanten.

Schalkes „Jahrhunderttrainer“ Huub Stevens hat sich in der Tönnies-Debatte deutlich positioniert. Der 69-Jährige sprach sich im Sport1-Doppelpass deutlich für eine Rückkehr des früheren Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies ausgesprochen.

FC Schalke 04: Stevens will Tönnies zurück

Stevens, der bis zuletzt noch im Schalker Aufsichtsrat saß, sagte am Sonntag (05. Februar) im Doppelpass bei Sport1: „Das wäre das Erste, was ich tun würde: Clemens zurückzuholen.“ Für ihn ist der Rauswurf von Tönnies bis heute nicht nachvollziehbar: „Warum haben die Clemens Tönnies an die Seite geschoben? Das frage ich mich noch immer.“ Gehe es nach ihm, würde Tönnies schnellstmöglich zurückkehren. Er könne sportlich wie finanziell aushelfen, findet Stevens.

Als Sponsor ist Tönnies nach wie vor an Bord, als Geldgeber wird er aber nach wie vor gemieden. Nach rassistischen Äußerungen von Tönnies und einem Skandal um den Corona-Ausbruch in seinem Schlacht-Betrieb in Rheda-Wiedenbrück gingen die Fans auf die Barrikaden. Sie protestierten mit tausenden vor dem Stadion gegen ihren Boss. Im Sommer 2020 trat er schließlich zurück.

Seit seinem Rücktritt bot Tönnies dem FC Schalke 04 immer wieder finanzielle Hilfe an. Ein Angebot, dass S04 bislang immer ausschlug. Und auch in Zukunft plant S04 nicht mit frischer Tönnies-Kohle.

Schalke fährt klaren Kurs bei Tönnies

„Clemens Tönnies ist über sein Sponsoring bereits wirtschaftlich sehr stark eingebunden. Wenn er das noch ausbauen will, ist er herzlich willkommen, wie jeder andere auch. Aber Geld leihen und damit noch mehr Fremdkapital aufnehmen – das wollen wir nicht“, sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder erst kürzlich. Stevens Wunsch von einer Tönnies-Rückkehr steht also erst einmal nicht zur Debatte.