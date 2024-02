FC Schalke 04: Wilmots rüttelt S04-Fans wach – „Das ist vorbei!“

Seit wenigen Wochen ist er im Amt – und um Klartext keinesfalls verlegen. Marc Wilmots, seit Jahresbeginn Sportdirektor beim FC Schalke 04, legt den Finger gerne in die Wunde. Er spricht Themen offen und ehrlich an, polarisiert dabei auch.

Nun hat er sich erneut ausführlich zur aktuellen Lage beim FC Schalke 04 geäußert. Dabei richtet er auch einen Appell an die Fans, die noch immer ein wenig der Vergangenheit hinterher weinen. Diese Zeiten, sagt er deutlich, sind endgültig vorbei.

FC Schalke 04 kämpft gegen Total-Absturz

22 Spiele, nur acht Siege und lediglich 26 Punkte – die aktuelle Saison läuft überhaupt nicht nach Plan. Statt Hurra-Fußball und Aufstiegsambitionen herrschen in Gelsenkirchen Ernüchterung und Abstiegsangst. Der Total-Absturz bis direkt in die 3. Liga – weiterhin ein realistisches Szenario.

Um das zu verhindern, ist Wilmots unter anderem im Januar auf Schalke angetreten. Zunächst ging es für den Sportdirektor darum, die Mannschaft zu verbessern. Dafür holte er Darko Churlinov und Brandon Soppy (hier mehr zu ihm erfahren). Dennoch erwartet er nicht, dass der FC Schalke 04 plötzlich die Sterne vom Himmel spielt.

Wilmots spricht über seine Eindrücke

Im Interview mit der „WAZ“ wurde Wilmots gefragt, in welchem Zustand er die Mannschaft von S04 vorgefunden habe. „Die Situation ist kompliziert, die erste Saisonhälfte war schwierig“, meint der Belgier offen. Es habe ihn ein wenig an seine Anfangszeit als Schalke-Spieler unter Huub Stevens erinnert. „Das war keine Schönspielerei in der ersten Saison“, blickt er zurück. Bedeutet: Man darf aktuell keine Wunder von der Mannschaft erwarten. Die Realität ist einfach eine andere.

„Eines muss allen klar sein: Schalke 04 und Champions League – das ist vorbei“, rüttelt er deshalb auch den letzten Fan wach, der sich nach den Zeiten von vor fünf Jahren zurücksehnt. „Wenn jemand das nicht versteht, hat er ein Problem.“

Man brauche einen Neustart. Das bedeute, dass es mit dem Bundesliga-Aufstieg noch etwas dauern könnte. Seine Aufgabe sei es, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, die innerhalb der nächsten zwei Jahre den Aufstieg packen könne.

FC Schalke 04: Nächster Umbruch?

Damit könnte es im Sommer zum nächsten Umbruch auf Schalke kommen. Schließlich hat Wilmots den aktuellen Kader kaum zu verantworten. Und zufrieden scheint er damit ebenso nicht zu sein.

Was Marc Wilmots noch über sein Enagement auf Schalke zu sagen und warum er sich den Job angetan hat, liest du im ganzen Interview bei der „WAZ"