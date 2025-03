Schalke 04: Van Wonderen sorgt für Wirbel – S04-Trainer packt jetzt aus

Eigentlich dürfte die Stimmung beim FC Schalke 04 wieder etwas fröhlicher sein. Die Königsblauen haben einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, können den Klassenerhalt nach der Länderspielpause direkt perfekt machen und sich auf die kommende Saison vorbereiten.

Doch immer wieder gibt es kleine, teils auch große Aufreger-Themen. So jetzt beispielsweise um Neuzugang Felipe Sanchez, der beim FC Schalke 04 seit Oktober 2024 kein Ligaspiel mehr absolviert hat. Cheftrainer Kees van Wonderen erklärt jetzt, warum er das Talent, trotz der deutlichen Forderung der Fans, nicht einsetzt.

FC Schalke 04: Aufregung um Sanchez

Statt ihn jetzt spielen zu lassen, wo der Klassenerhalt so gut wie sicher ist, geht van Wonderen sogar einen noch heftigeren Schritt. Sanchez trainierte in dieser Woche nur noch mit der U23 des FC Schalke 04. Noch ist unklar, ob er auch gegen Hannover am Freitag (14. März, 18.30 Uhr) im Kader stehen wird.

„Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, aber das ist eine Überlegung, die wir haben. Unser Kader wird wieder voller, es kommen Spieler zurück, da müssen wir uns genau überlegen, was wir am besten mit den Spielern machen können, die Spielpraxis benötigen“, sagt van Wonderen vor der Partie gegen Hannover.

Für Sanchez natürlich ein Schlag ins Gesicht, der genauso wie die Fans große Hoffnungen auf eine Wende hatte. Auf der Pressekonferenz erklärte der S04-Coach zudem, warum er nicht auf ihn setzt: „Mein Auftrag war, als ich hierhergekommen bin, die Mannschaft zu stabilisieren. Danach sollten wir Punkte holen, um die Liga zu halten.“ Bedeutet: Ohne Sanchez ist es besser gelaufen, mit ihm hätte S04 das wohl nicht geschafft.

Bei Klassenerhalt wieder mit Sanchez?

Den jungen Argentinier hat van Wonderen aber nicht komplett aufgegeben. Wenn der Klassenerhalt gelungen ist, werde man schauen, „wann der richtige Moment ist, um Spieler einzusetzen, die sich noch entwickeln.“ Das gilt also nicht nur für Sanchez, sondern auch noch für andere Talente ohne viel Spielzeit.

Sanchez sei „ehrgeizig und fleißig. Ich mache mir da keine Sorgen. Macht er so weiter, wird er seine Spielmöglichkeiten bekommen“, so der Schalke-Coach. Aktuell hat der 20-Jährige in der Innenverteidigung einfach keine Chance gegen Marcin Kaminski, Ron Schallenberg oder Tomas Kalas.