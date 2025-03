Schalke – Hannover: DFB macht es offiziell! Es kommt zur Premiere

Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, die jahrelang in der Fußball-Bundesliga gegeneinander gespielt haben: der FC Schalke 04 und Hannover 96. Seit langem sind beide Teams aber in der 2. Liga unterwegs und treffen nun am Freitag (13. März, 18.30 Uhr) aufeinander.

Während Schalke um den Klassenerhalt kämpft, macht sich Hannover noch Hoffnungen auf den Aufstieg. Für die Begegnung in der Veltins-Arena hat der Deutsche Fußball-Bund nun verkündet, wer die Partie leiten wird. Es kommt dabei zur Premiere.

Schalke – Hannover: Entscheidung gefallen!

Mit dem dritten Sieg in Folge kann der FC Schalke 04 den Klassenerhalt der 2. Bundesliga so gut wie eintüten. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ist mittlerweile so groß, dass ein Erfolg den Knappen erleichtern würde. Allerdings hat Hannover 96 was dagegen. Schließlich hoffen die Niedersachsen, im Aufstiegskampf noch mitwirken zu können.

Auch interessant: Schalke – Hannover: Zoff spitzt sich zu – S04 schaut genau hin

Der Rückstand auf die Relegation beträgt nur noch vier Punkte. Auf einem direkten Aufstiegsplatz sind es fünf Zähler. Alles ist noch drin für die Mannschaft von Ex-S04-Trainer Andre Breitenreiter. Was gibt es für den ehemaligen Coach der Königsblauen Schöneres, als dem Ex-Verein die drei Punkte wegzuschnappen?

Der DFB hat kurz vor dem Spiel nun verkündet, welcher Unparteiische die Partie leiten wird. Dabei kommt es für Schalke zu einer Premiere. Richard Hempel wird zum ersten Mal eine Begegnung der Knappen pfeifen.

Es kommt zur Premiere

Während Schalke noch keine Bekanntschaft mit ihm gemacht hat, durfte sich Hannover am 18. Spieltag über einen knappen 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg freuen, als Hempel der Schiedsrichter der Partie war.

Mehr Nachrichten für dich:

Unterstützt wird Hempel, der mit 27 Jahren zu den jüngsten Referees gehört, von seinen beiden Linienrichtern Tobias Schultes und Daniel Bartnitzki. Der vierte Offizielle ist Martin Thomsen. Im Kölner Keller schauen sich Johan Pfeifer und Assistentin Franziska Wildfeuer die strittigen Szenen auf den Bildschirmen an.