Schalke 04 schaut bei Ex-Star genau hin – jetzt schaltet sich sogar sein Berater ein

Bei Schalke 04 zählte er zu den absoluten Publikumslieblingen und Leistungsträgern in der Aufstiegssaison. Gemeinsam mit Ko Itakura bildete er das Defensiv-Duo, das S04 den Erfolg bescherte. 2022 zog es ihn dann nach Italien, zu AC Mailand. Dort machte er die nächsten Schritte und entwickelte sich hervorragend, bis ihn eine Verletzung außer Gefecht setzte.

In den vergangenen Wochen kommen immer wieder Gerüchte rund um einen möglichen Abgang in Richtung England auf. Laut mehreren englischen Medien soll sein Wechsel zu Newcastle United bereits feststehen. Jetzt meldet sich allerdings der Berater des Ex Schalk-04-Profis zu Wort.

Schalke 04: Verwirrung um möglichen Thiaw-Wechsel

Thiaw ist heiß begehrt, gleich mehrere Premiere-League-Klubs sollen ihn auf dem Zettel haben. Aus England ist gar zu hören, dass der Deal zwischen Mailand. Newcastle und Thiaw sogar schon unter Dach und Fach ist – doch das ist so wohl nicht ganz richtig, wie Thiaw-Berater Gordon Stipic gegenüber „Sky“ erklärte.

„Die aktuelle Berichterstattung über meinen Klienten Malick Thiaw, verbunden mit einem möglichen Wechsel zu Newcastle United, sind falsch und nicht korrekt. Darüber hinaus werde ich keine Kommentare zu weiteren Gerüchten abgeben“, betonte er. Eine klare Ansage über die aktuellen Spekulationen.

Newcastle habe angefragt und Gespräche geführt, der Spielerseite auch das Projekt vorgestellt – aber noch soll keine Entscheidung gefallen sein, so Stipic. Einigungen zwischen den Klubs und dem Spieler gibt es entgegen einigen Medienberichten also nicht.

Dicker Geldregen für Königsblau?

Ein Transfer ist keineswegs ausgeschlossen, allerdings wohl noch lange nicht so weit, wie aus England zu hören ist. Auf Schalke wird man indessen hoffen, dass ein Transfer in diesem Sommer über die Bühne geht. Denn dann würde Königsblau ordentlich abkassieren.

Laut „Sky“ bekommt Schalke ganze zehn Prozent von der jeweiligen Ablösesumme. Geht der Deal also für knapp 40 Millionen Euro über die Bühne, würde Schalke ganze vier Millionen Euro bekommen. Die Knappen würden das wohl enorm gerne entgegennehmen.