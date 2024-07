FC Schalke 04: Transfercoup sorgt für Euphorie – „Sehr um ihn gekämpft“

Die Zeiten der ganz großen Transfers beim FC Schalke 04 sind vorbei – jedenfalls vorerst. Bis wieder große Millionensummen für neue Spieler ausgegeben werden, wird es noch etwas dauern. Dennoch ist die Euphorie bei den Königsblauen extrem groß.

Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots haben nämlich ganz schön viel zu tun gehabt in dieser Sommerpause. Die Kaderplanung beim FC Schalke 04 ist aber noch lange nicht zu Ende. Bis Ende August gibt es noch die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Ein bereits getätigter Transfer bereitet den Fans und Verantwortlichen jetzt schon große Freude.

FC Schalke 04: Transfercoup sorgt für Euphorie

Der Deal hatte sich etwas gezogen. Gerüchte gab es mehrere Wochen. Als der Transfer dann offiziell verkündet wurde, brachen die Fans des FC Schalke 04 in Jubel aus. Dabei handelt es sich um Felipe Sanchez. Das Talent hat eine regelrechte Euphorie bei den königsblauen Anhängern ausgelöst.

Aber auch Ben Manga ist froh, dass der Youngster sich für die Knappen entschieden hat. Der Kaderplaner spricht in hohen Tönen von Sanchez und packt auch einige interessante Details aus.

„Wir sind von Felipes Fähigkeiten zu 100 Prozent überzeugt und haben deshalb sehr um ihn gekämpft. Mein Scouting-Team und ich kennen ihn schon seit drei Jahren, haben seinen Weg seither genauestens verfolgt und immer wieder Kontakt gehabt“, so Ben Manga. „Gerade unser Scout für den argentinischen Markt, der auch dort lebt, war regelmäßig bei Felipes Spielen vor Ort und hat sich ein Bild von seiner positiven Entwicklung machen können.“

„Bin kein Fan davon, Druck auf junge Spieler auszuüben“

Sanchez ist vom argentinischen Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata zum FC Schalke 04 gekommen und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Ben Manga weiß, dass es schon hohe Erwartungen an den 20-Jährigen gibt, weshalb er auf die Bremse drückt. „Wichtig ist, dass wir Felipe ein wenig Zeit geben. Ich bin kein Fan davon, Druck auf junge Spieler auszuüben“, betont der Kaderplaner.

Der Argentinier sei das erste Mal in seinem Leben weit weg von der Heimat und erwartet ein komplett neues Land, mit einem neuen Umfeld und einer neuen Sprache. „Das ist vom Kopf her gar nicht so einfach. Wir werden ihm aber jede erdenkliche Unterstützung geben, damit er sich wohlfühlt. Es sollte dennoch niemand erwarten, dass Felipe deshalb nach einigen Wochen auf Schalke bereits so spielt, als wäre er schon immer ein Teil des Teams gewesen.“

Zudem sei der Spielstil in Argentinien nicht so wie in Deutschland. Dennoch hält Ben Manga viel vom Youngster: „Ihn zeichnet ein starkes Zweikampfverhalten aus, sein Aufbauspiel ist ebenfalls sehr gut. Bei seinem jungen Alter imponiert mir zudem seine Antizipation. Felipe kann Spielsituationen bereits im Vorfeld erahnen und handelt auf dem Feld dementsprechend. Dazu ist er Linksfuß, was ihn noch einmal ein Stück weit interessanter macht. Denn Spieler mit seinen Fähigkeiten und einem linken Fuß sind nur ganz schwer zu bekommen.“