FC Schalke 04: Peinlicher Klassenerhalt und wütende Pfiffe! S04-Kapitän findet klare Worte

Die gesamte Saisonleistung des FC Schalke 04. Der Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf. Der faktische Klassenerhalt. In allen drei Punkten lässt sich eine große Parallele finden. Denn am Ende stehen enttäuschte Fans und eine unterdurchschnittliche Leistung der königsblauen Mannschaft.

Die Gratulation fällt an dieser Stelle wirklich schwer. Durch die Niederlage von Eintracht Braunschweig in Elversberg (0:3) ist der Klassenerhalt für den FC Schalke 04 faktisch perfekt. Und trotzdem steht nach der Niederlage in Düsseldorf (0:2) ein bedienter Kenan Karaman am „Sky“-Mikrofon, der nach Erklärungen ringt.

FC Schalke 04: Fans wütend nach Düsseldorf-Pleite

So steht die Leistung der Schalker gegen die Fortuna exemplarisch für die gesamte königsblaue Saison. Auf immer mal wieder kurz aufflackernde Lichtblicke folgt bittere Enttäuschung. So ist auch der Unmut der 13.000 mitgereisten Schalker mehr als verständlich. Wütende Pfiffe statt Klassenerhalts-Party.

Durch das deutlich bessere Torverhältnis gegenüber Eintracht Braunschweig ist dieser zwar faktisch sicher, aber glücklich dürfte in Gelsenkirchen damit niemand sein. Deutlich wird das beim „Sky“-Interview von S04-Kpitän Kenan Karaman nach dem Spiel.

+++Auch spannend: Neuer S04-Trainer auf der Tribüne?+++

„Wir können es uns nicht erlauben, nochmal so eine Saison zu spielen“, so der 31-Jährige. Im letzten Saison-Heimspiel gegen Elversberg will Karaman „mal wieder als Mannschaft auftreten“. Genau dieser Zusammenhalt fehlt aktuell auf Schalke – ein Grund für die schwache Saison. In der Mixed Zone legte er nach: „Unabhängig, ob wir den Klassenerhalt geschafft haben oder nicht: Es müssen sich grundsätzliche Dinge verändern, wir müssen mit einem anderen Mindset in die nächste Saison gehen. Wir müssen uns bewusst sein, für welchen Verein wir spielen, den Fans immer etwas zurückgeben. Wir müssen sehen, dass wir nicht noch einmal ein Jahr verschenken.“

Es fehlt die Konstanz

Denn Hoffnung gab es auf Schalke immer mal. Doch es blieben kurze Augenblicke. Einzelne Siege oder lediglich kurze offensive Phasen in den Spielen. Auch gegen Düsseldorf warfen die Gegentreffer Königsblau genau in diesen etwas positiveren Phasen zurück. Die Köpfe hingen. An ein erneutes Aufbäumen war nicht zu denken.

Und so hält der FC Schalke 04 zwar die Zweitklassigkeit, muss sich aber den Pfiffen der eigenen Fans und öffentlicher Kritik aussetzen. Auch wenn Schalke-CEO Matthias Tillmann unter der Woche noch die Qualität des Kaders gelobt hat. Es bleibt zu bezweifeln, ob S04 so in naher Zukunft um den ersehnten Aufstieg mitspielen kann.