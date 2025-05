FC Schalke 04: Fimpel kassiert seine erste Niederlage – doch in der Kabine erreicht ihn die Nachricht

Jakob Fimpel erlebte beim Spiel des FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf (0:2) den ersten Rückschlag mit der Profi-Mannschaft. Während der Schalker-Übergangscoach in seinen ersten beiden Zweitliga-Auftritten als Interims-Coach vier Punkte holte, konnte er nun nicht die erhoffte Wende bringen.

Trotz der dritten Niederlage in Folge dürfte der Klassenerhalt für den FC Schalke 04 feststehen – dank des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Braunschweig. Den königsblauen Fans wird dennoch nicht nach Feiern zumute sein. Immerhin gab es für den Schalker-Coach nach Abpfiff eine positive Nachricht.

FC Schalke 04: Fimpel feiert U23-Sieg

Denn für Fimpels U23 hätte es an diesem Samstag (10. Mai) nicht besser laufen können. Schalkes Reserve gewann gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitbesetzung mit 3:1. Drei ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Schließlich unterlag die direkte Konkurrenz aus Hohkeppel in Bocholt ebenfalls 1:3. Doppelter Jubel daher in Gelsenkirchen.

Mit diesen Ergebnissen ist auch für Schalkes „Zweite“ der Klassenerhalt perfekt. Die königsblaue Zweitvertretung wird somit auch in der kommenden Saison Regionalliga-Fußball spielen können. Der eigene Sieg dürfte auch den Jubel etwas befeuern – anders als bei den Profis.

+++Für S04-Fans: Ärger vor Düsseldorf-Spiel+++

Dort überwogen hängende Köpfe und die lauten Pfiffe der 13.000 mitgereisten Schalkern. Für Interimscoach Fimpel ist die Rückkehr zur ersten Mannschaft nicht geglückt. Nun muss der Fokus auf einem möglichst versöhnlichen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse liegen.

Elversberg spielt auf Schalke um den Aufstieg

Die Aufgabe könnte mit dem SV Elversberg kaum schwieriger sein. Die Überraschungsmannschaft dieser Zweitliga-Saison ist richtig gut in Form und spielt am letzten Spieltag um den Aufstieg. Ein weit entferntes Ziel für Königsblau.

Vorerst wird Fimpel gegen Elversberg sein letztes Spiel als Cheftrainer bei den Profis des FC Schalke 04 absolvieren. Ein Sieg, ein Unentschieden und jetzt auch eine Niederlage stehen zu Buche. Es wäre ihm zu wünschen, dass er diese Bilanz nochmal aufbessern kann. Die großen Probleme des Vereins werden anschließend andere lösen müssen.