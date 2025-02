Schalke 04: Sylla und er kennen sich schon – lockt Manga auch IHN zu S04?

Mit Loris Karius und Pape Meissa Ba hat Schalke 04 bereits zwei neue Spieler im Winter präsentieren können. Doch die Transferplanungen sollen damit noch nicht abgeschlossen sein. Ben Manga, Youri Mulder und Co. wollen wohl noch einen weiteren Neuzugang an Land ziehen.

Dieser soll das defensive Mittelfeld rund um Paul Seguin verstärken und sowohl Qualität als auch Quantität in die Mannschaft von Kees van Wonderen bringen. Ein Akteur aus der französischen Ligue 1 könnte für Schalke 04 besonders interessant sein.

Schalke 04: Möglicher Neuzugang kommt wohl erneut aus Frankfreich

Wie „Sky“ am Freitag (31. Januar) enthüllte, sollen sich Manga und Co. auf einen Spieler festgelegt haben. Dieser soll noch bis zum Ende des Winter-Transferfensters am Montag (3. Februar) kommen. Demnach spiele dieser derzeit in der ersten französischen Liga und sein Vertrag laufe nach der Saison aus.

Diese Attribute sind durchaus interessant. Denn mit Blick auf das Profil und mögliche Transfermodalitäten kommen nicht allzu viele Spieler in Frage. Ein heißer Kandidat dürfte daher Louis Mouton sein. Der 22-Jährige steht derzeit bei St. Etienne unter Vertrag und ist dort im erweiterten Stammkern der Mannschaft.

++ FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! Vertrags-Hammer lässt Fans jubeln ++

Mouton gilt als großes Talent, ist besonders für seine Zweikampfstärke und sein gutes Aufbauspiel bekannt – einen solchen Spielertyp suchen die Knappen-Bosse, um Seguin zu entlasten und diesen gegebenenfalls noch etwas offensiver einsetzen zu können.

Mouton und Sylla spielte bereits zusammen

Da Moutons Vertrag bei den Franzosen im Sommer ausläuft, dürfte er für S04 auch bezahlbar sein. Und doch hängt vieles davon ab, ob der Transfer von Ex-S04-Star Rodrigo Zalazar abgeschlossen wird. Denn dort würde Schalke einen unerwarteten Geldregen entgegennehmen. Bekommt Schalke das beim Verkauf des Uruguayers vereinbarte Geld, könnte man bei Mouton zuschlagen.

Weitere News:

Besonders interessant: Mouton und S04-Top-Torjäger Moussa Sylla kennen sich bereits. Die beiden Akteure spielten in der vergangenen Saison gemeinsam beim FC Pau in der Ligue 2. Dort bereitete Mouton sogar ein Tor für den heutigen Schalker vor. Locken Manga, Mulder und Sylla als Trio den 22-jährigen Mittelfeldspieler also nun auch an das Berger Feld?