Schalke 04: Ben Manga sind die Hände gebunden – van Wonderen bleibt keine andere Wahl

Fünf Spiele musste Kees van Wonderen als Cheftrainer des FC Schalke 04 warten, bis er endlich den ersten Sieg einfahren konnte. Nach zuvor drei Pleiten und einem Unentschieden feierte der Niederländer seinen ersten Erfolg gegen Schlusslicht Regensburg (2:0).

Was zuletzt und auch gegen Regensburg auffiel, es standen kaum Neuzugänge in der Startelf des FC Schalke 04, die Kaderplaner Ben Manga geholt hatte. S04-Coach van Wonderen bleibt eben keine andere Wahl.

FC Schalke 04: Van Wonderen bleibt eiskalt

Der Befreiungsschlag für den FC Schalke 04 – und er kommt zu einem optimalen Zeitpunkt. Jetzt können die Königsblauen in der Länderspielpause an weiteren Problemen arbeiten und danach wieder in der 2. Bundesliga angreifen. Auch Kees van Wonderen wird erleichtert sein. Schon sehr früh stand der Niederländer nämlich unter Druck, nachdem die Ergebnisse nicht gestimmt hatten.

Sein Vorgänger Karel Geraerts wurde bereits öffentlich für seine Aufstellungen kritisiert, da er wenige Spieler einsetzte, die Kaderplaner Ben Manga verpflichtete. Auch unter van Wonderen ist das aktuell der Fall. Allerdings wird sich Manga wohl kaum einschalten.

Gegen Regensburg beispielsweise waren nur Amin Younes und Moussa Sylla in der Startelf. Eine Woche zuvor in Ulm war es sogar nur Jannik Bachmann. Van Wonderen bleibt jedoch keine andere Wahl.

Ben Manga sind die Hände gebunden

Schließlich steckt der FC Schalke 04 im Abstiegskampf und braucht die erfahrenen und starken Spieler. Deshalb entschied er sich gegen Regensburg für eine Innenverteidigung aus Ron Schallenberg und Marcin Kaminski, statt auf Felipe Sanchez oder Martin Wasinski. Da im defensiven Mittelfeld Max Grüger und Paul Seguin ihre Arbeit ganz solide machen, ist auch für Jannik Bachmann derzeit kein Startelf-Einsatz drin.

Gleiches gilt für die Offensive mit Ilyes Hamache und Christopher Antwi-Adjei, die beide allerdings erst kürzlich nach ihren Verletzungen wieder zur Mannschaft zurückgekehrt sind. Besonders bitter ist es für Ron-Thorben Hoffmann, den Manga als neue Nummer eins geholt hatte. Er hat jetzt unter drei S04-Trainern den Kampf gegen Justin Heekeren verloren.

Sollten die Ergebnisse allerdings stimmen, wird Manga wohl keine Einwände haben. Spätestens bei der nächsten Krise wird es für van Wonderen jedoch ungemütlich.