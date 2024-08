FC Schalke 04: Jetzt gibt es kaum noch Zweifel – Geraerts-Entscheidung zahlt sich aus

Er ist die Überraschung der noch jungen Saison: Tobias Mohr. Der Linksaußen des FC Schalke 04 gehört plötzlich zu den wichtigsten Spielern im Kader von Trainer Karel Geraerts. Das bewies er jetzt auch im DFB-Pokal.

Beim 2:0-Erfolg gegen den VfR Aalen avancierte Tobias Mohr erneut zum Spieler des Spiels. Der 28-Jährige bereitete den ersten Treffer vor und erzielte den zweiten Treffer dann eiskalt selbst. Er strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

FC Schalke 04: Mohr plötzlich wieder wichtig

Eigentlich war Tobias Mohr längst aussortiert. Der Linksaußen sollte den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Das teilte der Klub ihm schon zu Beginn der Sommerpause mit. Doch Mohr blieb, weil kein anderer Verein ihn haben wollte.

Er trainierte mit, absolvierte die komplette Vorbereitung und bot sich an. Der 28-Jährige nutzte die kleine Chance, die Trainer Karel Geraerts ihm gab, voll aus. Und siehe da: Zu Saisonbeginn stand Mohr in der Startelf. Zwei Wochen später will niemand mehr, dass er den Verein verlässt.

Beim 5:1-Auftaktsieg gegen Braunschweig erzielte er das wichtige 1:0 und brachte S04 damit auf die Siegerstraße. Bei der 1:3-Pleite gegen Nürnberg gab er die Vorlage für den Treffer von Cisse. Und auch im Pokal konnte er sich nun wieder auszeichnen.

Mohr glänzt als Vorlagengeber und Torschütze

In der 31. Minute fand er mit seiner Freistoßflanke Kenan Karaman, der zum 1:0 traf – auch wenn er dabei im Abseits stand (Hier mehr!). Seine Flanken sind zu einer echten Waffe geworden. Aber auch im Abschluss ist er inzwischen stark. In der 68. Minute nutzte er einen Fehlpass von Aalens Fofanah eiskalt aus und traf zum 2:0.

Schon nach dem Sieg gegen Braunschweig erteilte Trainer Karel Geraerts ein Wechsel-Verbot. Er setzt voll auf Mohr – und liegt bislang mit dieser Entscheidung völlig richtig.