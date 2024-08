Aalen – Schalke: S04 erzielt irreguläres Tor – es zählt trotzdem

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Viele Favoriten tun sich in den ersten Runden gegen die Außenseiter stets schwer. So war es auch bei der Partie Aalen – Schalke der Fall.

Doch in der ersten Halbzeit konnte Schalke dann jubeln. Kenan Karaman brachte S04 in Führung. Bitter für Aalen: Er war irregulär. „Wo war der VAR?“, werden sich viele jetzt fragen.

Aalen – Schalke: S04 erzielt irreguläres Tor

Was war passiert? Aalen machte es dem Revierklub in der Anfangsphase echt schwer, hielt gut dagegen und konnte auch die 0 halten. Bis zur 31. Minute. Dann ging der FC Schalke 04 durch Kapitän Kenan Karaman in Führung. Es war allerdings ein irregulärer Treffer, der nicht hätte zählen dürfen.

Bei der Flanke von Tobias Mohr stand Karaman nämlich deutlich im Abseits. Weder der Linienrichter noch der Unparteiische Felix Brych haben das gesehen. Und was ist mit dem VAR? Den Video-Assistenten gibt es in den ersten beiden Runden des DFB-Pokals nicht. Erst ab dem Achtelfinale können die Schiedsrichter auf den VAR zugreifen.

Das ist besonders für Aalen bitter. Der Oberligist machte es den Knappen in der ersten Halbzeit nicht einfach, hielt gut dagegen. Dann aber der bittere Rückstand durch ein Tor, das nicht hätte zählen dürfen.

VAR erst ab Achtelfinale im Pokal

Der FC Schalke hingegen wird das dieses Mal egal sein, dass sich der VAR nicht gemeldet hat. Vor rund einer Woche in Nürnberg bei der 1:3-Pleite haben sich die Verantwortlichen gewünscht, dass bei der Fehlentscheidung des Schiedsrichters nach dem Platzverweis von Ron Schallenberg der VAR sich gemeldet hätte. Das war aber nicht der Fall. Genauso wie beim Aalen-Spiel.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Knappen gegen den Oberligisten dann auf das 2:0 durch Tobias Mohr. Ein Pflichtsieg für die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts, der mit der ordentlichen Leistung seiner Truppe zufrieden sein dürfte. Auch wenn sich Karaman und Co. über weite Strecken schwer getan haben.