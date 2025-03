Steigt Schalke 04 in Poker ein? Defensiv-Talent ist heiß begehrt

Bei Schalke 04 könnten die Vorzeichen einmal mehr auf Umbruch stehen. Trotz zahlreicher Transfers im vergangenen Sommer ist es S04-Boss Ben Manga bislang nicht gelungen, Königsblau ruhiges Fahrwasser zu leiten.

Vor allem auf einer Position könnten sich nach Saisonende nun einige Veränderungen anbahnen. Der Blick der Chefetage des FC Schalke 04 könnte daher nun zur Liga-Konkurrenz gehen. Ein Juwel wird derzeit heftig umworben – ist er einer für den Revierklub?

FC Schalke 04: Wurm in Hannover und Hamburg begehrt

Leopold Wurm ist mit gerade einmal 18 Jahren bereits ein fester Bestandteil der Profi-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg. Das Eigengewächs hat in der laufenden Saison bereits 14 Pflichtspieleinsätze im Profibereich auf dem Buckel, könnte mit seinem Klub allerdings am Saisonende in die 3. Liga gehen – oder etwa doch nicht?

Auch interessant: Hertha BSC – Schalke 04: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung ist offiziell

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ nun berichtet, soll Wurm von einigen Top-Klubs der zweiten Bundesliga umgarnt werden. Konkret werden Hannover 96 und der Hamburger SV als Interessenten genannt. Dem Vernehmen nach sei das Juwel für Regensburg kaum zu halten, sollte der Tabellenletzte letztendlich absteigen. Die Ablösesumme soll „Sky“ zufolge zwischen 500.000 und einer Million Euro liegen. Ein humaner Preis für das Talent – auch für Schalke 04?

Schalke hat Bedarf

Derzeit ist jedenfalls noch nichts über ein mögliches Schalker Interesse an Wurm durchgesickert. Doch der Teenager würde wohl perfekt ins Anforderungsprofil von Ben Manga passen: Der 18-Jährige hat jede Menge Talent und bringt somit das Potenzial mit, Königsblau in ein paar Jahren eine stattliche Ablösesumme zu bescheren.

Zudem hat der Revierklub in der Innenverteidigung dringenden Bedarf. Derzeit ist wohl nur die Zukunft von Ron Schallenberg und Felipe Sanchez im S04-Trikot für das kommende Jahr gesichert – wobei Letzterer sicherlich nicht als unverkäuflich gilt. Den Namen Leopold Wurm darf sich Schalke 04 also merken.