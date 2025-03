Hertha BSC – Schalke 04: Jetzt steht es fest! DFB-Entscheidung ist offiziell

Jahrelang gab es dieses Duell in der Fußball-Bundesliga: Hertha BSC gegen Schalke 04. Die beiden Mannschaften verbindet eigentlich keine Rivalität, dennoch sorgten die Spiele stets für Brisanz. So wird es auch am Samstag der Fall sein (8. März, 13 Uhr).

Für das Traditionsduell zwischen Hertha BSC und Schalke 04 hat der DFB jetzt eine Entscheidung offiziell verkündet.

Hertha BSC – Schalke 04: Entscheidung offiziell

Wie wichtig das Spiel für beide Mannschaften ist, wird vor allem auch die Zuschauerzahl zeigen. Mehr als 70.000 Fans werden im Berliner Olympiastadion erwartet, die sich das Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04 anschauen – und das in der 2. Liga!

Die Königsblauen sollen von mehr als 20.000 Anhängern unterstützt werden, die die Reise in die Hauptstadt angetreten haben. Irre Zahlen, die man aus der Bundesliga so ganz und gar nicht kennt.

Die beiden Teams und die Fanlager werden daher hoffen, dass es ein Spiel ohne Fehlentscheidungen oder Aufregungen geben wird. Entsprechend genau blicken sie auf die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), welcher Schiedsrichter die Partie leiten wird. Es ist Timo Gerach, den beide Mannschaften gut kennen.

Schiri und VAR stehen fest

Gerach hat nämlich sowohl Hertha BSC als auch den FC Schalke 04 schon vier Mal in seiner bisher jungen Laufbahn gepfiffen. Die Berliner konnten dabei nur ein Spiel gewinnen, die restlichen drei Partien endeten Remis. In der laufenden Spielzeit kam Gerach am 2. Spieltag beim 1:1-Unentschieden gegen den HSV zum Einsatz.

Schalke hat er einen Spieltag später gepfiffen, beim 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg. In der vergangenen Saison war Gerach zudem der Unparteiische beim 3:2-Sieg gegen Hannover 96. Davor verlor S04 die anderen beiden Spiele unter der Leitung Gerachs gegen den SC Paderborn (1:3) in 2023 und den Hamburger SV (1:3) in 2021.

Unterstützt wird Gerach von seinen beiden Assistenten Thomas Stein und Fynn Kohn. Der vierte Offizielle ist Cristian Ballweg. Im Kölner Keller sitzt Patrick Alt und schaut sich die strittigen Entscheidungen der Begegnung an.