Schalke – Karlsruhe: DFB-Entscheidung steht! S04 schreckt sofort auf

Diese Krise wollen und müssen die Knappen ausnutzen! Gegen Karlsruhe will Schalke nach zuletzt zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückfinden. Und weil beim KSC im neuen Jahr noch gar nichts zusammenläuft, rechnen sich die Fans gute Chancen aus.

Vor der Partie zwischen Schalke und Karlsruhe schreckt S04 (lies hier mehr zum Verein) jetzt allerdings kurz hoch. Der Grund: die Schiedsrichter-Ansetzung durch den DFB. Beim letzten Spiel unter dieser Leitung gab es eine Klatsche inklusive strittiger Entscheidung.

Schalke – Karlsruhe: Robin Braun pfeift

Knapp zwei Tage vor Anpfiff einer Partie veröffentlicht der DFB auf seiner Website die genauen Schiedsrichteransetzungen. Und so dürften wohl einige Fans am Freitag (14. Februar) interessiert geschaut haben, wer die Partie in der Veltins Arena am Sonntag pfeift.

+++ Sportschau (ARD) verkündet Coup! Vertrag unterschrieben +++

Die Leitung des Spiels übernimmt Robin Braun, der längst kein Unbekannter mehr ist. Die Partie zwischen Schalke und Karlsruhe ist bereits seine 40. in der 2. Liga. Mittlerweile durfte er auch schon in der Bundesliga ran. Auch die Knappen kennen ihn bereits. An das letzte Spiel unter seiner Leitung möchte man aber nur ungern zurückdenken.

Umstrittener VAR-Einsatz

Wir springen zurück in die Hinrunde, genauer gesagt zum 29. November 2024. Der FC Schalke 04 empfing an jenem Tag den 1. FC Kaiserslautern im heimischen Stadion. Zuvor hatte die Mannschaft von Kees van Wonderen drei Spiele nicht verloren. Diese Serie sollte in jenem Heimspiel allerdings reißen.

Mit 0:3 bekamen die Königsblauen auf den Deckel. Als der Gewinner des Spiels eigentlich schon feststand, schöpfte Schalke aber nochmal neue Hoffnung. Schiedsrichter Braun pfiff nach einem Handspiel der Lauterer Elfmeter für Schalke. Kurz vor der Ausführung meldete sich allerdings der VAR.

Für mehr News klicke hier:

Dieser überprüfte nicht das Handspiel an sich, sondern ein vermeintliches Abseits in der Entstehung. Die Frage war hier: Stand Kenan Karaman aktiv oder passiv im Abseits? Braun eilte raus, sah sich die Szene auf dem Monitor an und entschied auf Abseits – zum Entsetzen der Schalker.

Schalke – Karlsruhe: Befreiungsschlag?

Auf so einen Verlauf könnte Schalke gegen den KSC sicherlich gut verzichten. Mit einem Sieg gelänge ein kleiner Befreiungsschlag. Anderenfalls würde man wieder ganz tief in den Keller rutschen.