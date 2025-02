Sportschau (ARD) verkündet Coup! Vertrag unterschrieben

Die Sportschau in der ARD ist eine Institution des deutschen Fernsehens. Nicht nur am Samstagabend bei den Highlights der Bundesliga, sondern auch bei zahlreichen anderen Sportarten schalten die Zuschauer ein. Und da kommen sie an ihrem Gesicht nicht vorbei: Lea Wagner.

Einst als Feld-Reporterin gestartet, ist Wagner längst eines der bekanntesten und beliebtesten Moderationsgesichter der Sportschau (hier mehr lesen). Das weiß natürlich auch die ARD – und hat nun entsprechend reagiert.

Sportschau (ARD) verlängert Vertrag

Wie der TV-Sender jetzt bekanntgab, konnte man den Vertrag mit Lea Wagner langfristig verlängern! Demnach habe man sich auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit um weitere vier Jahre geeinigt. Wagner bleibt auch in Zukunft bei ihren angestammten Aufgaben im Einsatz.

„Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumberuf weiterhin als Teil der ARD-Familie ausüben darf“, erklärt die Sportschau-Moderatorin erfreut. „In den vergangenen Jahren konnte ich viel von meinen Kollegen lernen und kann es kaum erwarten, unseren Zuschauern möglichst viele sportliche Highlights zu präsentieren.“

Vielfältiges Aufgabengebiet

Dabei ist Wagner längst nicht mehr nur in den Sportschau-Ausgaben am Samstag oder Sonntag zu sehen. Seit 2021 berichtet sie unter anderem live vom Skispringen – stets mit Sven Hannawald an ihrer Seite. Aber natürlich ist sie auch bei Groß-Events wie Fußball-WM, EM oder Olympischen Spielen im Einsatz.

Die Vertragsverlängerung freut auch ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Lea ist vielseitig, redegewandt und hat ein unglaubliches Fachwissen, unabhängig davon, um welche Sportart und welches Thema es geht“, lobt er. Zudem spreche sie mit ihrer Art ein breites Publikum an. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir weiterhin in unseren Sport-Übertragungen auf sie zählen können“, freut sich Balkausky. Das dürften auch zahlreiche Sportschau-Zuschauer so sehen.