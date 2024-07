Talfahrt von Ex-Schalker geht weiter – kann er sich von diesem Rückschlag erholen?

2015 kam er für satte elf Millionen Euro von Mainz 05 zu Schalke 04. Damals wurde Johannes Geis als großer Königstransfer gefeiert. Doch den Erwartungen am Berger Feld wurde er nicht wirklich gerecht.

Über Sevilla und Köln landete der Ex-Schalke-Profi 2019 beim 1. FC Nürnberg. Nach fünf Jahren ist im Frankenland nun jedoch Schluss – Geis und der FCN haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Vertrag von Ex-Schalke-Profi Geis aufgelöst

Kurz vor Saisonbeginn kam es beim FCN zum Paukenschlag: Geis ist kein Clubberer mehr! Am Dienstag (24. Juli) hat der Fußball-Zweitligist die Trennung von dem Mittelfeldakteur bekannt gegeben. Für viele FCN-Fans kam diese Meldung aus dem Nichts. Zuletzt war er zwar nur noch Reservespieler, dennoch gehörte er zu den Fanlieblingen in Nürnberg.

„Ich bedanke mich bei allen Clubberern für die vergangenen sehr intensiven und turbulenten Jahre. Ich habe immer mein Herz auf dem Platz gelassen und wünsche meinen ehemaligen Mitspielern und den tollen Club-Fans für die Zukunft nur das Allerbeste“, betonte der 30-Jährige nach dem FCN-Aus.

++ FC Schalke 04: Bittere Absage für Wilmots – Transfer-Hoffnung geplatzt ++

In den fünf Jahren in Frankenland kam er auf satte 142 Partien für Nürnberg. Für Schalke stand er zwischen 2015 und 2019 61-Mal auf dem Platz. Wie es für ihn jetzt weitergeht, ist noch ungewiss. Fakt ist: Geis möchte weitermachen, ein frühes Karriereende sei laut ihm keine Option.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Geis mit klarer Ansage: „Im neuen Umfeld angreifen“

Ganz im Gegenteil: Der Mittelfeld-Akteur möchte es jetzt noch einmal richtig wissen. „Mein Ziel ist es, im passenden Umfeld noch einmal voll anzugreifen. Ich war zum Glück nie ernsthaft verletzt und bin fit wie nie zuvor. Deshalb möchte ich in Ruhe nach einem neuen Verein suchen, bei dem ich all meine Erfahrung und meine Stärken einbringen kann“, so der Ex-Schalke-Profi über seine Zukunft.

Bis er einen neuen Klub gefunden hat, wird er bei der Zweitvertretung des FCN trainieren, um sich fit zu halten und bei einem neuen Verein direkt loslegen zu können. Der ist allerdings noch nicht in Sicht. Auch ist unklar, ob Geis in Deutschland bleibt oder ins Ausland wechseln wird.