Schalke 04 – HSV: S04-Horror nach wenigen Sekunden – dann nimmt das Spiel eine irre Wendung

Alle hatten sich auf ein Fußball-Fest, und im Fall des S04 auf Wiedergutmachung gefreut. Der FC Schalke 04 empfing am Samstagabend (19. April) den HSV. Trotz der unterschiedlichen Tabellenplatzierungen wohl das Top-Spiel der Liga.

Doch es waren erst wenige Sekunden gespielt, da erstarrte die Veltins-Arena zu Stein. Die Zuschauer konnten nicht glauben, was sich kurz nach Abpfiff bei FC Schalke 04 – HSV abspielte. Schiedsrichter Harm Osmers musste handeln.

FC Schalke 04 – HSV: Karaman fliegt

Eine Reaktion nach der peinlichen Pleite in Regensburg war gefordert. Kapitän Kenan Karaman hatte sich seine Mitspieler gar öffentlich zur Brust genommen und forderte Verbesserungen. Man darf davon ausgehen, dass er die Mannschaft intern noch kräftiger anstachelte. Und als guter Kapitän wollte er auf dem Feld dann auch mit voller Energie vorangehen.

Doch dieser Plan ging fürchterlich in die Hose. Kaum anderthalb Minuten waren gespielt, da ging Karaman übermotiviert in einen Zweikampf. Im Mittelfeld traf der S04-Profi dabei seinen Gegner am Knöchel. Zunächst schien es so, als gehe alles normal weiter. Doch dann meldete sich der VAR zum ersten Mal bei FC Schalke 04 – HSV.

Da dämmerte es den über 60.000 Zuschauern bereits: Dieses Foul dürfte schwere Folgen haben. Und so kam es auch. Nach Videostudium zückte Osmers die Rote Karte für Karaman. Entsetztes Schweigen in der Veltins-Arena.

Schalke zeigt richtige Reaktion

Nach nur wenigen Minuten war der Matchplan von Trainer Kees van Wonderen also über den Haufen geworfen. Was für ein bitterer Rückschlag. Doch die Knappen zeigten die richtige Reaktion. Erst vergab Moussa Sylla frei vorm HSV-Kasten eine absolute Top-Chance.

Wenig später klappte es dann besser. Einen Freistoß brachte Tobias Mohr scharf an den ersten Pfosten. Dort stieg Ron Schallenberg am höchsten und köpfte zur Führung in Unterzahl ein! Ein Treffer, der die irre Anfangsphase bei Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem HSV perfekt abrundete.