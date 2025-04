FC Schalke 04 – Hamburger SV: Endlich! Darauf musste S04 lange warten

Samstagabend, Flutlicht, Top-Spiel! Der FC Schalke 04 empfängt den Hamburger SV – rein von den Namen noch immer das klangvollste Duell in der zweiten Liga. Dabei befinden sich die Knappen derzeit nicht ansatzweise in den Sphären des HSV.

Trotzdem blickte am Samstagabend natürlich die gesamte Liga auf das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV. Und die Schalker erreichte vor Anpfiff eine frohe Botschaft, auf die man seit Monaten wartete.

FC Schalke 04 – Hamburger SV: S04-Comeback

Die Verletzungssorgen sind auch in dieser Saison omnipräsent. Immer wieder muss S04-Trainer Kees van Wonderen auf zahlreiche seiner Stars verzichten. Kenan Karaman oder Moussa Sylla fehlten schon, derzeit fällt beispielsweise Loris Karius verletzt aus.

Böse erwischt hatte es Anfang des Jahres auch Stürmer Emil Höjlund. Der Däne, der bereits in der Hinrunde länger gefehlt hatte, laborierte seit Anfang des Jahres an einer Oberschenkelverletzung. Bisher stand er bei keiner einzigen Partie in 2025 im Kader.

Das änderte sich beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV endlich. Eine knappe Stunde vor Anpfiff sorgten die Königsblauen für Klarheit, als sie Startaufstellung und Kader verkündeten. Höjlund war endlich wieder dabei.

Große Freude bei den Fans

Eine Nachricht, die auch bei den Fans für Freude sorgte. Immerhin gilt Höjlund als großes Talent, der S04 mit vielen Toren noch Freude bereiten soll. „Höjlund Doppelpack heute“, tippte ein Anhänger auch sogleich euphorisch. Ein anderer Wunsch sah etwas frommer aus: „Und jetzt bitte fit bleiben. Wir brauchen dich nächste Saison.“

Schnell reinwerfen dürfte van Wonderen seinen Stürmer ohnehin nicht. Im Sturmzentrum ist Moussa Sylla gesetzt. Höjlund kann sich nach dem langen Ausfall also ganz langsam herantasten – und langfristig fit bleiben. Dieser Wunsch dürfte bei allen Beteiligten vor FC Schalke 04 gegen Hamburger SV größer sein, als ein Knall-Comeback mit Tor.