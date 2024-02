Ex-Schalke-Juwel am Abgrund – nach Vertragsauflösung kommt es noch härter

Was für ein bitterer Absturz eines ehemaligen Schalke-Juwels. Obwohl er mit 22 Jahren eigentlich erst am Anfang seiner Karriere steht, hängen dunkle Wolken über dieser. Seit Anfang des Jahres ist Mikail Maden nämlich vereinslos.

Er und sein Klub einigten sich auf eine Vertragsauflösung. Ein neuer Verein ist für Maden zwar in Sicht – doch der ist sportlich ein krasser Abstieg. Ob das Ex-Schalke-Talent die richtige Entscheidung trifft?

Ohne Chance auf Schalke

Rund zweieinhalb Jahre stand Maden in Gelsenkirchen unter Vertrag. Aus der Jugend von Brann Bergen kam er in die U19 der Königsblauen relativ schnell zog man ihn in die zweite Mannschaft hoch, selbst Profi-Zeit stand in Aussicht.

Diese bekam er dann auch – allerdings nur einmal und ganz kurz. Am 13. März 2021 wechselte ihn Trainer Dimitrios Grammozis bei der 0:5-Niederlage in Wolfsburg in den letzten fünf Minuten ein. Mehr Chancen gab es auf Schalke nicht.

Vertrag aufgelöst

Maden blieb bis 2022, ehe es ihn in die zweite norwegische Liga zu Fredrikstad FK verschlug. Dort kam er in anderhalb Jahren nur auf acht Einsätze – was auch an einer langen Krankheit lag. Obwohl Fredrikstad als Tabellenerster in die erste Liga aufstieg, lösten Verein und Spieler den Vertrag auf.

„Ich habe vor 1,5 Jahren unterschrieben, war aber in den ersten 6 Monaten krank, was sehr schwierig war“, heißt es von Maden in der Trennungsmitteilung. „Ich habe hart gearbeitet, um im Jahr 2023 befördert zu werden, hatte aber nie die Chance, zu zeigen, was ich zum Team beitragen kann, weshalb ich das wollte.“

Ex-Schalker vor Sprung nach Dänemark

Der sportliche Leiter von Fredrikstadt, Joacim Heier, erklärte, dass Spielpraxis für Maden jetzt das Wichtigste sei, weshalb die Trennung das Beste sei. Einen neuen Verein könnte der Spieler bereits in Dänemark gefunden haben – allerdings in der dritten Liga! Für mehr reicht es aktuell wohl nicht.

Bei Esbjerg fB absolviert Maden laut des dänischen Portals „Campo“ aktuell ein Probetraining. Esbjerg ist Tabellenführer, steuert auf den Aufstieg hin. Vielleicht kann der Ex-Schalke-Spieler in Zukunft dabei helfen.