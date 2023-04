SC Freiburg – FC Schalke 04: Klare Schwolow-Ansage vor dem Spiel – „Soll auch so bleiben“

Wenn am Sonntag (23. April) um 15.30 Uhr der Anpfiff der Partie SC Freiburg – FC Schalke 04 ertönt, werden viele Blicke von beiden Seiten auf Alexander Schwolow gerichtet sein. Der Torhüter spielt nämlich gegen seinen Ex-Klub, bei dem er jahrelang unter Vertrag stand.

Aber nicht nur deswegen. Alexander Schwolow steht erstmals seit Beginn der Rückrunde gegen den SC Freiburg im Tor des FC Schalke 04. Vor der Partie macht der Torhüter eine mehr als nur unmissverständliche Ansage.

SC Freiburg – FC Schalke 04: Klare Schwolow-Ansage

Bereits gegen Hertha BSC (5:2) musste Alexander Schwolow vor dem Ende der ersten Halbzeit für Ralf Fährmann verletzungsbedingt wieder ins Tor gehen, bei der Partie SC Freiburg – FC Schalke 04 steht der Torwart in der Startelf. Der Ausfall der S04-Legende tut Schwolow „extrem leid“, weil er es in der bisherigen Rückrunde „super gemacht“ habe, so die Leihgabe des Hertha BSC.

Lob gab es dann für den Keeper von Trainer Thomas Reis der im Training „nie aufgegeben“ hat. „Ich war ein paar Spiele nicht gefragt, jetzt bin ich wieder gefragt. Ich brenne immer auf meine Einsätze, will immer spielen. Man darf sich niemals ausruhen, auch nicht, wenn man mal in der zweiten Reihe ist“, betont Schwolow.

Und der 30-Jährige fügt hinzu: „Von unseren sechs Spielen absolvieren wir fünf gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte“, weiß Schwolow: Bayern, Leipzig, Frankfurt, Mainz und Freiburg. Nur Bremen rangiert nicht in den Top 10. Er hat trotzdem Hoffnung. „Zum Ende einer Saison geht immer mal ein Fenster auf, vielleicht sind die Großen mit ihren Zielen dann schon durch“, sagt der Ex-Freiburger, der betont: „Ich bin in meiner Karriere noch nie abgestiegen. Und das soll auch so bleiben.“

Schwolow will sich beweisen

Das ist er tatsächlich nicht. Mit dem SC Freiburg, Arminia Bielefeld und auch mit Hertha BSC nicht. Zum Hauptstadtklub kehrt Schwolow dann im Sommer zurück, wenn seine Leihe beim FC Schalke 04 dann endet.

Ob er dann bei der Hertha bleibt, der ebenfalls gegen den Abstieg kämpft, ist allerdings unklar. Bei den Berlinern hat er nämlich noch einen Vertrag bis 2025.