FC Schalke 04: Juwel mit klarer Ansage – van Wonderen hört genau hin

Die Saison läuft überhaupt nicht so, wie erhofft. Selbst der Trainer musste beim FC Schalke 04 schon gehen. Neu-Coach Kees van Wonderen soll für eine sportliche Wende sorgen. Neben den ganzen schlechten Nachrichten gibt es aber auch einen Lichtblick bei den Königsblauen.

Max Grüger ist mit seinen 19 Jahren mittlerweile ein fester Bestandteil des FC Schalke 04. Der Youngster hat sich in die Startelf gekämpft und will diesen Platz auch nicht mehr hergeben. Jetzt haut er eine deutliche Ansage raus. Trainer van Wonderen hört genau hin.

FC Schalke 04: Juwel mit klarer Ansage

Den Saisonstart beobachtete Max Grüger von der Bank aus. Ex-Coach Karel Geraerts setzte ihn nicht ein, dafür aber durfte der Youngster trotzdem einige Erfahrungen sammeln. Als der Belgier nicht mehr auf der Trainerbank saß, übernahm Interimscoach Jakob Fimpel, der Grüger direkt in die Startelf beförderte.

Gegen Preußen Münster (2:1) zeigte der Youngster eine souveräne Leistung und durfte auch gegen Hertha BSC (2:2) von Anfang an ran. Neu-Coach Kees van Wonderen scheint von dem Top-Talent ebenfalls begeistert zu sein, weshalb Grüger gegen Hannover (0:1) ebenfalls von Beginn an auflaufen durfte.

Geht es nach dem 19-Jährigen, darf das gerne so weitergehen. „Ich werde weiter Vollgas geben und mich anbieten“, sagt Grüger in einer Medienrunde und fügt hinzu: „Wenn der Trainer mich braucht, bin ich da. Ich will so viele Spiele wie möglich machen.“

Grüger das nächste Top-Talent der Knappenschmiede?

Der Grund, wieso Grüger in den vergangenen drei Pflichtspielen des FC Schalke 04 in der Startelf stand, liegt an den Ausfällen der beiden Mittelfeldspieler Jannik Bachmann und Paul Seguin. Beide Routiniers sind mittlerweile wieder fit, wurden gegen Hannover eingewechselt. Ob sie auch gegen Greuther Fürth am Samstag (26. Oktober, 13 Uhr) wieder von Beginn an ran dürfen, wird sich zeigen.

Van Wonderen steht vor einer kniffligen Entscheidung. Stellt er beide – oder zumindest einen der Rückkehrer – in die Startelf oder setzt er weiter auf den Youngster Grüger? Der Mittelfeldspieler, der seit der U9 beim FC Schalke 04 spielt, hatte dafür jedenfalls einige gute Argumente geliefert.

Die Hoffnung bei den Gelsenkirchenern ist jedenfalls groß, dass Grüger und auch Taylan Bulut die nächsten großen Talente aus der Knappenschmiede werden. Sie sollen den Sprung zu den Profis endgültig schaffen und eines Tages den Weg eines Julian Draxlers oder Leroy Sanes gehen.