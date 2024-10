FC Schalke 04: Trainer-Beben! Paukenschlag vor Fürth-Spiel

Große Aufregung vor dem nächsten Spiel des FC Schalke 04! Am Samstag (26. Oktober, 13 Uhr) gastiert Greuther Fürth bei den Königsblauen. Und beim kommenden Gegner gibt es ein Trainer-Beben.

Fürth hat sich nämlich von Trainer Alexander Zorniger und Sport-Boss Rachid Azzouzi getrennt – und das nur wenige Tage vor dem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Trainer-Beben bei Greuther Fürth

Die Derby-Katastrophe am vergangenen Wochenende war wohl zu viel. Nach der 0:4-Klatsche gegen den 1. FC Nürnberg haben die Fürth-Bosse genug gesehen und von Trainer Alexander Zorniger getrennt. Gegen den FC Schalke 04 wird U23-Cheftrainer Leo Haas an der Seitenlinie stehen.

Neben Zorniger müssen auch Sport-Boss Rachid Azzouzi und Co-Trainer Jurek Rohrberg den Verein verlassen. Eigentlich erlebten die Fürther einen guten Saisonstart und holten acht Punkte in den ersten vier Spielen. Allerdings gab es in den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg. Die Kleeblätter holten nur zwei Punkte, kassierten zehn Gegentore. Die schwache Leistung im Frankenderby gegen Nürnberg war dann zu viel.

Neuer Coach gegen S04 auf der Bank

Zorniger zeigte sich nach der Partie kämpferisch und wollte gegen den FC Schalke 04 dann für eine Wiedergutmachung sorgen. „Du kannst dich nicht verpissen. Da kannst du dich nicht wegducken. Ich bin sicher, dass das den Jungs klar ist“, sagte der Coach.

Während Zorniger im Oktober 2022 die Mannschaft übernommen hatte, ist Sportdirektor Azzouzi noch viel länger im Amt. Von 2004 bis 2012 war er in verschiedenen Funktionen bei den Fürthern aktiv. 2017 kehrte er zurück – zunächst als Sportdirektor, danach wurde er zum Geschäftsführer Sport ernannt. Nun ist auch diese Ära zu Ende.

Kees van Wonderen wird also nicht der einzige neue Trainer am Wochenende an der Seitenlinie sein. Für den Niederländer wird es das erste Heimspiel als Schalke-Coach. Die Premiere in Hannover (0:1) ging daneben.