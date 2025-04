Schalke – Ulm: Van-Wonderen-Kniff geht nicht auf – diese Idee kann er schnell wieder verwerfen

Königsblau zittert sich zu drei ganz wichtigen Punkten! Im Spiel Schalke – Ulm enttäuscht die Mannschaft von Kees van Wonderen einmal mehr und zeigt erneut eine schlechte Leistung. Letztlich holte man durch einen späten Treffer das 2:1 und macht so einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Vor dem Spiel Schalke – Ulm hatte van Wonderen neben den sieben Änderungen in der Startelf auch die Taktik in gewisser Weise angepasst. Letztlich lässt sich jedoch festhalten, dass diese Idee des S04-Coaches überhaupt nicht aufging.

Schalke – Ulm: Dreierkette funktionierte überhaupt nicht

Nach dem 3:3 in Fürth platzte van Wonderen der Kragen. Er nahm seine Defensive regelrecht auseinander, ließ kein gutes Haar an seinen Abwehrspielern. Die Folge: Er wechselte in der Defensive dreimal, brachte Tomas Kalas, Marcin Kamsinki und Anton Donkor von Beginn an.

Dazu hatten sich das Trainerteam um den Niederländer eine taktische Anpassung überlegt: Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen und Monaten ließ van Wonderen mit einer Dreierkette verteidigen. Kalas, Schallenberg und Kaminski bildeten diese, Gantenbein und Donkor hingegen agierten als Schienenspielern auf den Flügeln.

Damit erhoffte sich S04 mehr Stabilität und ein besseres Gerüst in der defensiven Zentrale. Allerdings klappt die überhaupt nicht. Denn zentral hatte man zwar über weite Strecken der Partie alles im Griff, doch auf den defensiven Außen kamen die S04-Stars mit der Dreierkette nicht klar. Immer wieder kam es zu Abstimmungsfehlern, oft standen die Schalker falsch und kommunizierten nicht passend. So fiel auch das zwischenzeitliche 0:1 für die Spatzen.

Rudert van Wonderen zurück?

Also so wirklich funktioniert hat die neue Taktik des S04 nicht – auch wenn es letztlich mit dem Heimsieg geklappt hat. Sowohl defensiv als auch mit Blick auf das Aufbauspiel hat die Dreierkette nicht den gewünschten Einfluss gehabt. Ob van Wonderen in Regensburg (Sonntag, 13. April, 13.30 Uhr) also wieder auf Viererkette umstellt?

Fakt ist: Gegen einen Gegner mit etwas mehr Offensivdrang und Qualität im letzten Drittel hätte das Projekt der Dreierkette mächtig nach hinten losgehen können. Doch ob Dreierkette oder mit einer Vierer-Defensivreihe: Die Abwehr beleibt das ganz große Problem bei Königsblau.